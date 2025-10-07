«Рейтинг Рунета»: на одного заказчика из ИТ приходится на 77% больше затрат на разработку и маркетинг, чем в среднем по рынку

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел исследование проектов для компаний из ИТ-сектора. Были проанализированы состав, стоимость и продолжительность проектов в пяти ключевых сегментах услуг — «Разработка и интеграция», «Реклама и трафик», «Брендинг и дизайн», «Коммуникации» и «Аутстаффинг». По оценкам экспертов, на одного заказчика из ИТ приходится на 77% больше затрат на диджитал- и маркетинговые услуги, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета».

Данные в исследовании являются расчетными и получены из анализа 7,238 тыс. проектов для 4,959 тыс. заказчиков. В 2023-2024 гг. заказчики из ИТ-компаний сделали существенную часть выручки диджитал-подрядчиков. Их совокупные затраты на услуги составили 27 млрд руб. — 15,43% от общих затрат во всех отраслях. При анализе стоимости учитывалась только выручка за услуги, без так называемых «транзитных» платежей — рекламных бюджетов, оплат лицензий, сервисов и других транзитных платежей.

Кроме того, на одного заказчика из ИТ приходится на 77% больше затрат на диджитал- и маркетинговые услуги, чем в среднем по рынку.

Динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. в ИТ-сегменте также опережает общерыночную: +39% в отрасли против +29% по рынку. Помимо этого, именно в ИТ-отрасли заказчиков, относящихся к крупному бизнесу, на 83,9% больше, чем в среднем по рынку. Средняя стоимость услуг или средняя выручка с заказчика в сегменте «Аутстаффинг» составила 1,5 млн рублей в 2023 г. и 2,1 млн руб. в 2024 г. Для четырех других сегментов показатели следующие: «Разработка и интеграция» — 415 тыс. руб. в 2023 г. и 600 тыс. руб. в 2024 г.; «Брендинг и дизайн» — 301 тыс. руб. в 2023 г. и 408 тыс. руб. в 2024 г.; «Реклама и трафик» — 295 тыс. руб. в 2023 г. и 391 тыс. руб. в 2024 г.; «Коммуникации» — 549 тыс. руб. в 2023 г. и 550 тыс. руб. в 2024 г.

Топ-5 самых востребованных категорий услуг у ИТ-заказчиков за 2023-2024 гг. получился таким.

Сайты и веб-сервисы — 1,789 тыс. заказчиков (36% от всего числа заказчиков отрасли), расходы на услугу — пять млрд руб., что составляет почти 19% от всего бюджета отрасли, проектов — 2 332.

SEO — 992 заказчика (20%), расходы на услугу — 1,2 млрд руб. (4,5%), проектов — 1,077 тыс.

Контекстная реклама — 545 заказчиков (11%), расходы на услугу — 612 млн руб. (2,3%), проектов — 619.

Корпоративные решения — 347 заказчиков (7%), расходы на услугу — 1,5 млрд руб. (5,8%), проектов — 386.

Мобильные приложения — 297 заказчиков (6%), расходы на услугу — 4,7 млрд руб. (18%), проектов — 404.

Больше всего заказчиков в следующих сегментах ИТ: компании, оказывающие ИТ-услуги (интеграция, консалтинг, разработка) — 1,063 тыс. заказчика, 1,311 тыс. проектов на 5,6 млрд руб.; продуктовые компании (CRM, ERP, BI и другие) — 901 заказчик, 1,187 тыс. проектов на 4,5 млрд руб.; компании из сферы телекоммуникаций и интернет-провайдеры — 508 заказчиков, 847 проектов на 3,9 млрд руб.; компании-разработчики ИТ-оборудования и микроэлектроники — 407 заказчиков, 505 проектов на 880 млн руб.; компании, занимающиеся работой с данными (аналитика, BigData и пр.) — 258 заказчиков, 306 проектов на 1,2 млрд руб.

Совокупная выручка digital-подрядчиков от проектов для ИТ-компаний за 2023-2024 гг. превысила 27 млрд руб., что составляет 16,2% от их общей выручки.

«ИТ-компании становятся все более важными заказчиками на диджитал-рынке и в последние два года активно отдают на аутсорсинг даже то, что не так давно делалось исключительно внутри, — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета». — К концу 2025 г. мы ожидаем, что объем заказов от ИТ-компаний вырастет еще на 15%, при этом в денежном выражении рост, если и будет, то на уровне инфляции».

В исследование вошли данные, полученные при подготовке 34 рейтингов 2025 г., в том числе девяти не имеющих аналогов на рынке. В рейтингах сформировано 8,395 тыс. аналитических среза, показывающих специализацию участников на разных услугах, отраслях, типах продуктов и так далее.