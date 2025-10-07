«Туту» добавил афиши концертов и фестивалей к маршруту путешественника

Сервис путешествий «Туту» поможет спланировать поездку на концерт и фестиваль. На сайте появился раздел «Афиша», где собраны подборки с рекомендациями от Kassir.ru. Теперь при планировании путешествия можно посмотреть, какие культурные мероприятия получится посетить в месте назначения. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

Новый раздел включает десять главных событий ближайшего времени, а также отдельные афиши по городам. Пользователь выбирает мероприятие и переходит к покупке через Kassir.ru.

«Туту» также будет предлагать подборку подходящих мероприятий после покупки билета или бронирования отеля. Например, если человек летит в Санкт-Петербург, ему покажут, какие концерты, спектакли и шоу можно посетить в городе в даты поездки.

Такая интеграция полезна как для путешественников, так и для организаторов мероприятий. Туристы смогут дополнить маршрут культурной программой, а площадки — рассказать о концертах, спектаклях и фестивалях во всех регионах России.