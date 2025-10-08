5Post запустила два новых B2B-сервиса: доставка до маркетплейсов и доставка сборных грузов

5Post, дочерняя компания Х5, расширила линейку услуг для B2B партнеров, запустив два новых сервиса – доставка до маркетплейсов и доставка сборных грузов (LTL) с возможностью заказа выделенного транспорта (FTL). Об этом CNews сообщили представители X5.

Услуга доставки до маркетплейсов от 5Post дает партнерам возможность работать по схеме FBO (Fulfillment By Operator), когда продавец заранее может привезти товар на один из складов 5Post, откуда он будет доставлен на склад нужного маркетплейса точно в запланированный временной слот. Также партнер может выбрать схему работы по FBS (Fulfilment By Seller), когда товар хранится на складе у продавца, а его доставку до получателя осуществляет 5Post.

5Post обеспечивает оперативный сбор товаров с любого выбранного партнером адреса, бережную транспортировку груза и своевременную доставку на склады ведущих российских маркетплейсов или до конечного получателя. На сегодняшний день сервис доставки до маркетплейсов доступен в Москве, Санкт-Петербурге и 12 крупнейших городах России, обеспечивая доставку товаров на наиболее востребованные склады маркетплейсов.

Услуга грузоперевозок включает в себя как доставку сборных грузов (LTL), так и возможность заказа выделенного транспорта (FTL). Она ориентирована на широкий круг В2В-партнеров. 5Post предоставляет сервис с четырьмя режимами доставки на выбор: «дверь-дверь» – сбор груза с указанного партнером адреса в городе отправления, доставка до указанного адреса в городе получения; «склад-склад» – партнер привозит груз на склад 5Post в городе отправления, компания перевозит его до склада получения в другом городе, а партнер самостоятельно забирает его со склада; «склад-дверь» – партнер привозит груз на склад 5Post в городе отправления и компания доставляет его до указанного адреса в городе получения; «дверь-склад» – 5Post забирает груз с указанного адреса в городе отправления, доставляет на склад в город получения, а партнер самостоятельно забирает его со склада.

Доставка грузов осуществляется внутри или между городами, в которых находятся сортировочные центры 5Post: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Казань, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Волгоград.

В обоих сервисах доступна доставка грузов в двух форматах. Палетная доставка – подходит для крупных отправлений весом до 500 кг, с максимально доступными весогабаритными характеристиками 120х80 см и высотой 180 см. Доставка груза в коробах – уместна для небольших отправлений с максимальными габаритам: до 30 кг, сумма трех сторон до 300 см, одна сторона не более 150 см.

«Мы рады представить новые сервисы, которые помогут нашим действующим партнерам и B2B рынку в целом, оптимизировать свои процессы и сосредоточиться на развитии своего основного бизнеса. Расширяя линейку продуктов, 5Post продолжает укреплять свои позиции на рынке логистики и e-commerce, повышая конкурентоспособность, уверенно двигаясь к реализации своей стратегии – стать мультисервисным оператором логистических услуг», – сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.