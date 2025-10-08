CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Делимобиль» запустил управление автомобилем в аренде через Bluetooth

Компания «Делимобиль» внедрила возможность для каждого пользователя управлять автомобилем через Bluetooth после начала аренды. Компания разработала это нововведение для минимизации негативных последствий нестабильной мобильной сети.

Интеграция Bluetooth в схему взаимодействия между смартфоном и автомобилем уже была протестирована «Делимобилем» ранее с помощью сотрудников сервиса. Специалисты из операционного блока уже давно используют сервисное ПО с Bluetooth соединением в местах с плохим покрытием сети, например, на многоуровневых паркингах или в удаленных районах. Теперь в связи с нестабильной работой мобильного интернета весной-летом 2025 г. команда «Делимобиля» приняла решение добавить проверенный функционал в приложение для пользователей.

В приоритет была поставлена бесшовность взаимодействия пользователя с машиной. Водителю будет достаточно один раз дать разрешение приложению «Делимобиль» на использование Bluetooth. После этого в любой ситуации приложение будет выбирать максимально эффективный способ связи с машиной. Если после старта аренды «Делимобиля» пропала сеть, пользователь без проблем сможет открывать и закрывать машину.

В приложении появился фильтр Bluetooth-двери. По нему доступны машины, которыми можно управлять по Bluetooth. Функция доступна более чем на 85% парка «Делимобиля» из более 30 тыс. машин.

Директор по стратегии и росту «Делимобиля» Андрей Крупнов сказал: «Мы все сталкивались с тем, как мобильный интернет подводит в самый неподходящий момент, особенно в последнее время. Чтобы наши пользователи не зависели от качества сети, мы добавили возможность управлять машиной через Bluetooth. Теперь при сбоях интернета смартфон подключается к машине напрямую, и пользователи могут без проблем открыть или закрыть арендованный автомобиль. Решение уже помогает там, где раньше всё зависело от качества мобильного интернета: на многоуровневых и подземных паркингах, удаленных локациях и вдали от крупных городов».

