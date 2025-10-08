CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Приоритеты» для обработки входящих звонков в очереди. Продуманная приоритизация обращений позволяет эффективно распределять ресурсы компании и обеспечивать высокий уровень обслуживания даже при большом наплыве клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

С помощью сервиса «Приоритеты» компании автоматически сортируют и обрабатывают телефонные обращения в определенном порядке в зависимости от важности и срочности. Таким образом приоритизация звонков помогает избежать долгого ожидания на линии, направляя клиентов к свободным и компетентным операторам максимально быстро.

«Приоритеты» актуальны для колл-центров и поддержки, экстренных служб, медицинских центров и финансовых организаций. Звонки от ключевых клиентов, а также повторные обращения в компанию получают высший приоритет и могут обрабатываться вне очереди. Кроме этого, клиенты, которые проявляют высокую активность (оформляют заказы, пишут обращения в чаты), имеют больше шансов на приоритетное обслуживание.

Пользователи решения от «Телфин» могут устанавливать приоритеты для звонков по шкале от 0 до 9. Можно загружать списки номеров для распределения входящих обращений в АТС «Телфин.Офис» или задавать приоритеты исходя из данных в CRM. Один приоритет можно назначить группе компаний, например сети партнеров или сотрудникам одной организации. Вызовы сегментируются по типу клиентов, истории взаимодействия, стадии воронки продаж и др.

«Мы продолжаем улучшать клиентский опыт пользователей АТС «Телфин.Офис». Наш новый сервис позволяет быстро обслуживать наиболее важные или срочные звонки, снижая время ожидания и повышая удовлетворенность клиентов. Также с помощью решения «Приоритеты» можно оперативно реагировать на критические ситуации, например обращения при авариях. Кроме этого, сервис призван оптимизировать ресурсы компаний, повысить эффективность работы персонала. Сокращается нагрузка на сотрудников, обеспечивается балансировка потока входящих звонков, особенно в периоды пикового спроса», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще