Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность АТС «Телфин.Офис» и предлагает к подключению сервис «Приоритеты» для обработки входящих звонков в очереди. Продуманная приоритизация обращений позволяет эффективно распределять ресурсы компании и обеспечивать высокий уровень обслуживания даже при большом наплыве клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

С помощью сервиса «Приоритеты» компании автоматически сортируют и обрабатывают телефонные обращения в определенном порядке в зависимости от важности и срочности. Таким образом приоритизация звонков помогает избежать долгого ожидания на линии, направляя клиентов к свободным и компетентным операторам максимально быстро.

«Приоритеты» актуальны для колл-центров и поддержки, экстренных служб, медицинских центров и финансовых организаций. Звонки от ключевых клиентов, а также повторные обращения в компанию получают высший приоритет и могут обрабатываться вне очереди. Кроме этого, клиенты, которые проявляют высокую активность (оформляют заказы, пишут обращения в чаты), имеют больше шансов на приоритетное обслуживание.

Пользователи решения от «Телфин» могут устанавливать приоритеты для звонков по шкале от 0 до 9. Можно загружать списки номеров для распределения входящих обращений в АТС «Телфин.Офис» или задавать приоритеты исходя из данных в CRM. Один приоритет можно назначить группе компаний, например сети партнеров или сотрудникам одной организации. Вызовы сегментируются по типу клиентов, истории взаимодействия, стадии воронки продаж и др.

«Мы продолжаем улучшать клиентский опыт пользователей АТС «Телфин.Офис». Наш новый сервис позволяет быстро обслуживать наиболее важные или срочные звонки, снижая время ожидания и повышая удовлетворенность клиентов. Также с помощью решения «Приоритеты» можно оперативно реагировать на критические ситуации, например обращения при авариях. Кроме этого, сервис призван оптимизировать ресурсы компаний, повысить эффективность работы персонала. Сокращается нагрузка на сотрудников, обеспечивается балансировка потока входящих звонков, особенно в периоды пикового спроса», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».