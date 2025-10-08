CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» разогнал интернет в загородной резиденции русских царей

Посетители усадьбы «Измайлово», расположенной на древнейшем искусственно созданном острове Москвы, смогут с большим комфортом прогуливаться среди ее древних построек. Теперь здесь доступен мобильный интернет со средней скоростью в 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, которая увеличивает пропускную способность сети и обеспечивает стабильный сигнал даже при высокой нагрузке. Благодаря этому пользователи смогут быстро загружать фото и видео, а также делиться впечатлениями в соцсетях через прямые эфиры.

Посещаемость усадьбы остается одной из самых высоких в Москве: чаще всего прогуляться по «Измайлово», история которого начинается еще со времен Ивана Грозного, предпочитают туристы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Среди посетителей преобладают мужчины — на них приходится 64% мобильного трафика, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Чаще всего в числе гостей усадьбы можно встретить пользователей в возрасте 36–45 лет (39%) и 46–65 лет (31%). Молодежь 18–25 лет и жители старше 65 лет составляют в сумме 10% аудитории.

«Усадьба “Измайлово” стала местом пересечения эпох. Сюда приходят с семьей, приезжают туристы, чтобы провести время на природе и прикоснуться к культурному наследию Москвы. Мы видим, как растет интерес к этой локации: только с начала года объем интернет-трафика увеличился на 10%. Поэтому для нас важно развернуть здесь надежную и быструю сеть, чтобы каждый посетитель мог оставаться на связи даже в часы пиковой нагрузки», — сказал директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

«Измайлово» стало родовой вотчиной бояр Романовых при Иване Грозном. В середине XVII века, во времена Алексея Михайловича, отца Петра I, оно стало «дворцовым царским селом». После здесь была открыта Военная богадельня, а с конца XX века усадьба несколько раз реставрировалась. Сегодня «Измайлово» входит в Московский объединенный музей-заповедник, где проходят экскурсии, выставки, концерты струнной и духовой музыки, вечера поэзии и романсов и организовывают конные прогулки.

