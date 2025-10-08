«МегаФон» запустил скоростной 4G для дачников и туристов в Рощино

Жители и гости села Рощино на правом берегу Амурской протоки, в пригороде Хабаровска, могут пользоваться преимуществами скоростного мобильного интернета «МегаФона». Инженеры запустили в поселении новую базовую станцию стандарта 4G и обеспечили среднюю скорость до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе много дачных участков, работают базы отдыха, поэтому жители Хабаровска и близлежащих поселений приезжают в Рощино, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Вместе с тем, проводя время вдали от городской суеты, абоненты активно пользуются мобильным интернетом. После запуска телеком-объекта пользователи передали в сети оператора почти 2000 ГБ данных. Аналитики отмечают, что наибольшую активность абоненты в Рощино показывают в конце недели: с пятницы по воскресенье.

В зону покрытия новой базовой станции попадает и участок автодороги между Корсаково-1 и селом Краснореченское. Это одна из ключевых трасс в этом районе пригорода Хабаровска. Емкости новой базовой станции достаточно, чтобы местные жители, отдыхающие и автопутешественники могли комфортно пользоваться банковскими приложениями, государственными цифровыми ресурсами, а также общаться по видеосвязи, быстро загружать фотографии и видео из поездок по окрестностям. Кроме того, для голосовых вызовов в Рощино теперь можно пользоваться технологией VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

«Наши специалисты создают комфортную телеком-среду вокруг Хабаровска, чтобы абоненты могли не отказываться от цифровых привычек, уезжая на выходных из краевого центра. Строительство новых телеком-объектов позволяет внедрять современные технологии и в загородный быт. С появлением 4G в Рощино стали доступны системы безопасности с камерами и датчиками движения, системы автополива и климат-контроля, то, что позволяет комфортно проводить время за городом», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.