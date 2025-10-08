CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подключила к гигабитному интернету еще 4000 семей Якутска

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Якутске. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти 4000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС впервые развернулась в 16-этажных новостройках жилого комплекса «Кристалл», расположенного на 3 километре Вилюйского тракта. Также высокоскоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных домов 72 и 73 кварталов Якутска. Скорость до 1 Гбит/с открывает возможность для подключения и использования сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых решений для дома.

«Мы фиксируем постоянный рост запроса на качественный и надежный домашний интернет. Горожане активно пользуются домашним wi-fi, поэтому наша задача – обеспечить якутян доступом к высоким скоростям и продолжать развивать фиксированную сеть в регионе. В ближайшее время мы планируем запустить гигабитный интернет в 37, 55, 117 и 142 кварталах Якутска», – сказал директор филиала МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

С начала 2025 г. МТС обеспечила в Якутске гигабитным интернетом и цифровым ТВ более 20 домов 202 квартала, многоэтажные дома квартала Гагаринский, 33 и других кварталов Якутска. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще