МТС запустила сеть LTE в родном селе «Таежного шамана» Семена Номоконова

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Ононском, Тунгокоченском и Улетовском округах Забайкалья. Благодаря программе устранения цифрового неравенства жители еще трех малых населенных пунктов получили доступ к скоростному мобильному интернету МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной мобильный интернет и цифровые сервисы МТС стали доступны жителям села Красная Ималка Ононского округа, поселка Ленинский Улетовского округа. Также сеть LTE от МТС развернулась в селе Нижний Стан Тунгокоченского округа, где жил и откуда ушел на фронт знаменитый снайпер Великой Отечественной войны Семен Номоконов. В селе открыт мемориал фронтовику, которого враги называли «Таежный шаман», а официальный счет целей исчисляется трехзначным числом. Имя Семена Номоконова носит сельская школы в Нижнем Стане.

Сеть LTE доступна на всей территории населенных пунктов, а также общественных зон и социальных объектов: школ, домов культуры, библиотек, отделений почты. Теперь жители смогут пользоваться цифровыми сервисами для работы, учебы и получения социальных услуг.

«Мы продолжаем подключать к сети скоростного мобильного интернета малые и отдаленные населенные пункты, закрывая «белые пятна» на карте Забайкалья. Благодаря программе устранения цифрового неравенства в 2025 г. связь МТС стала доступна для жителей еще двенадцати сел с населением от ста до тысячи человек. Сеть LTE для таких мест особенно важна, это не только цифровой комфорт, но и возможность решить вопросы без необходимости выезжать за сотни километров в окружной или краевой центр», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.