CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Онлайн-сервис «Витрина ROX» стал доступен в России

Концерн ROX Motor объявляет о запуске новой системы онлайн-бронирования. Теперь клиенты могут забронировать понравившийся автомобиль у официального дилера, не выходя из дома. Об этом CNews сообщили представители Sinomach Auto.

В связи с возможным повышением утильсбора, а также плановым с первого января 2026 г., во многих дилерский центрах наблюдается повышенный интерес, а необходимых автомобилей часто нет в наличии. Поэтому возможность забронировать автомобиль предварительно становится актуальной услугой.

Ключевой особенностью сервиса является его прозрачность. Информация о наличии автомобилей в дилерских центрах обновляется в режиме реального времени, что обеспечивает достоверность данных о доступных для бронирования внедорожниках ROX 01.

Система уже работает в 20 ключевых городах России, создавая единое информационное поле для покупателей. В перспективе на базе запущенной системы планируется реализовать функционал для проведения полностью удаленной сделки, что позволит клиентам дистанционно оформлять покупку автомобиля.

После бронирования автомобиля с клиентом связывается персональный консультант из выбранного дилерского центра для уточнения деталей и согласования времени визита для тест-драйва и оформления документов.

«Мировой тренд торговли – переход в онлайн-пространство, и наша задача — не просто следовать ему, а предлагать клиентам лучшие решения по стандартам сегмента «премиум». Запуск онлайн-продаж ROX 01 знаменует новый этап для нашей компании в России, когда покупка автомобиля становится простым и технологичным процессом. Мы активно развиваем онлайн-экосистему, и наша следующая цель — реализовать возможность полностью удаленной сделки до конца года», – сказала Екатерина Зарубина, директор Департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще