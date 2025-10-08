Онлайн-сервис «Витрина ROX» стал доступен в России

Концерн ROX Motor объявляет о запуске новой системы онлайн-бронирования. Теперь клиенты могут забронировать понравившийся автомобиль у официального дилера, не выходя из дома. Об этом CNews сообщили представители Sinomach Auto.

В связи с возможным повышением утильсбора, а также плановым с первого января 2026 г., во многих дилерский центрах наблюдается повышенный интерес, а необходимых автомобилей часто нет в наличии. Поэтому возможность забронировать автомобиль предварительно становится актуальной услугой.

Ключевой особенностью сервиса является его прозрачность. Информация о наличии автомобилей в дилерских центрах обновляется в режиме реального времени, что обеспечивает достоверность данных о доступных для бронирования внедорожниках ROX 01.

Система уже работает в 20 ключевых городах России, создавая единое информационное поле для покупателей. В перспективе на базе запущенной системы планируется реализовать функционал для проведения полностью удаленной сделки, что позволит клиентам дистанционно оформлять покупку автомобиля.

После бронирования автомобиля с клиентом связывается персональный консультант из выбранного дилерского центра для уточнения деталей и согласования времени визита для тест-драйва и оформления документов.

«Мировой тренд торговли – переход в онлайн-пространство, и наша задача — не просто следовать ему, а предлагать клиентам лучшие решения по стандартам сегмента «премиум». Запуск онлайн-продаж ROX 01 знаменует новый этап для нашей компании в России, когда покупка автомобиля становится простым и технологичным процессом. Мы активно развиваем онлайн-экосистему, и наша следующая цель — реализовать возможность полностью удаленной сделки до конца года», – сказала Екатерина Зарубина, директор Департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor.