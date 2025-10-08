«Яндекс Маркет» подвел итоги первого года работы сервиса Ultima

«Яндекс Маркет» поделился результатами по итогам первого года Ultima — премиального сервиса, в котором собраны коллекции оригинальных мировых и российских брендов. С момента запуска в октябре 2024 г. сервис увеличил ассортимент в 14 раз, добавил новые варианты доставки и возврата товаров, расширил географию присутствия и ускорил логистику из-за рубежа в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Развитие ассортимента и самые востребованные категории

По итогам первого года ассортимент Ultima вырос с 250 тыс. товаров до более чем 3,5 млн позиций в разных категориях, включая редкие находки, которых нет в России –— это одежда, обувь и аксессуары, бьюти-товары, товары для дома и техника. Их поиском и отбором занимаются стилисты, байеры и другие эксперты сервиса. Рост предложения напрямую отразился на спросе: уже к III кварталу 2025 г. общие продажи товаров и число покупателей выросли почти в четыре раза по сравнению с I кварталом 2025 г. Самым востребованным сегментом стали одежда, обувь и аксессуары. Продажи в этой категории за тот же период выросли втрое. Лидерами по спросу стали кроссовки и кеды (в три раза), толстовки и футболки (в три раза), пальто и куртки (в пять раз), аксессуары (в два раза).

Только оригинальные товары: от спортивного сегмента до премиума и люкса

В разделе Ultima представлены оригинальные товары в разных ценовых сегментах от более чем 1300 брендов. Покупатели премиума и люкса выбирали, например, коллекции Miu Miu, Saint Laurent, Acne Studios, Gucci, Maison Margiela, Balenciaga, Stone Island и др. Высоким спросом пользовались культовые кроссовки Nike, Adidas, Asics и Salomon, вещи от локальных брендов — «Гоша Рубчинский», Ushatava, Madfrenzy и др., а также одежда и обувь от Diesel, MM6, Birkenstock, Carhartt WIP и др.

Чтобы предложить покупателям широкий выбор, Ultima привлекает на площадку новых продавцов: официальных дистрибьюторов, концепт-сторы, мультибрендовые магазины. Сегодня у сервиса уже нескольких сотен партнеров. Весь ассортимент проходит обязательную проверку службой качества «Маркета»: она подтверждает наличие у продавцов документов, которые гарантируют подлинность продукции.

Новые услуги и развитие сервиса в регионах

Ultima развивает доставку как по России, так и из-за рубежа, так как это помогает удовлетворить растущий спрос и делает покупки еще удобнее. Сегодня заказы можно получить в пункте выдачи или оформить доставку «по клику», а покупателям в Москве также доступна экспресс-доставка за 1-4 часа. Сроки международной доставки ускорились в два раза — заказы приезжают в среднем за 13 дней вместо 30 дней на этапе запуска сервиса. Если товар не подошел, его можно вернуть «по клику» в удобное время: курьер приедет в течение 15–30 минут после оформления заявки. Сейчас услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем ее география будет расширена.

В 2025 г. Ultima выходила в регионы: особые условия доставки и возвратов стали доступны покупателям в девяти городах России. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень и Челябинск. К сентябрю 2025 г. продажи в новых городах присутствия выросли в среднем в четыре-пять раз по сравнению с первым месяцем работы сервиса.