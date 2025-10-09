Аналитики Servicepipe: в рекламных кампаниях на Smart TV боты могут составлять до 99%

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, завершила исследование качества рекламных кампаний на Smart TV. Его цель – выявление в трафике ботов, которые имитируют поведение реальных зрителей. Исследование проводилось в рамках специализированной лаборатории Servicepipe.

«На устройствах Smart TV установлены собственные ОС и агенты, своего рода браузеры, работающие по тем же протоколам, что и, например, десктопные компьютеры. Однако перечень поддерживаемых этими агентами технологий ограничивает возможности их исследования, а широкая неустоявшаяся номенклатура агентов и самих устройств дополнительно осложняют изучение трафика. В этих условиях выявление ботовых кластеров, оценка легитимности трафика и доли ботовой составляющей были нетривиальной задачей», — отметил руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин.

По этой причине одним из направлений работы лаборатории анализа трафика Servicepipe стала выработка подходов, позволяющий оценивать качество рекламных кампаний на Smart TV.

В исследовании использовалась адаптированная для работы с нестандартными агентами технология Servicepipe «Антибот», позволяющая провести технический анализ сетевого трафика как на уровне L3-L4, так и на уровне L7. Полученные данные технического анализа после были обогащены поведенческими составляющими, специфичными метриками воспроизведения рекламных креативов и данными из репутационными баз.

Разработанный подход позволил выявлять аномальные креативы с высокой автоматизированной составляющей, а также весьма точно оценить долю невалидного трафика рекламных кампаний.

Как следует из полученных данных, для некоторых рекламных кампаний количество нелегитимных «просмотров» превышает 99%. Ботоводы зачастую запускали до 6 параллельных просмотров рекламных компаний. Более того, на накрутку фальшивых показов направлялся сразу весь трафик ботнета. Мощность ботнета в среднем составляла 500 тыс. просмотров рекламной кампании в сутки, а запросы выполнялись из более чем 7,5 тыс. уникальных подсетей.

«Мошенники следуют за бюджетами, поэтому с ростом охватов Smart TV растут и попытки обмана рекламодателей. В 2024 г. объем мошеннического трафика в этом сегменте по миру вырос почти вдвое, поэтому необходимость защищать рекламные бюджеты от ботов и верифицировать показы становится все более очевидной», — сказал Антон Чемякин.