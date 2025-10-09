CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Электроника
|

«Авито Услуги»: спрос на диагностику ноутбуков вырос на 60%

По данным «Авито Услуг», в сентябре 2025 г. спрос на ремонт ноутбуков вырос на 18%, а компьютеров — на 16% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ноутбуки: растет интерес к диагностике

Активнее остальных к мастерам обращались владельцы ноутбуков от производителей Alienware и AOC: интерес к ремонту такой техники увеличился на 33%. Ноутбуки бренда A4TECH обслуживались на 32% чаще, Acer — на 19%, а Apple — на 15%.

Одной из самых популярных задач у пользователей ноутбуков стал поиск неисправностей, поэтому услугу по диагностике устройства искали на 60% активнее, а предложение выросло на 9%.

Ремонт блока питания, без которого девайс не может заряжаться, оказался на 33% более востребованным, а его замена — на 30%. Спрос на ремонт ноутбука после залития жидкостью увеличился за год на 29%.

Кроме того, россияне на 12% активнее интересовались заменой термопасты на процессоре и видеокарте: эта процедура обеспечивает эффективное охлаждение комплектующих.

Компьютеры: сборку ПК ищут в 1,5 раза чаще

В сфере персональных компьютеров лидером по росту спроса стали устройства от Microsoft: в сентябре 2025 г. услуги по их сервисному обслуживанию стали на 57% более востребованы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ПК от Alienware пользователи сдавали в ремонт на 32% активнее, а фирм AOC и A4TECH — на 31%.

Среди работ, связанных с обслуживанием ПК, самая высокая динамика спроса оказалась у диагностики компьютера (54%). Сборку компьютера искали на 23% чаще, замену комплектующий — на 21%, замену терморасты — на 10%, а увеличение памяти — на 3%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще