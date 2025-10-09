«Авито Услуги»: спрос на диагностику ноутбуков вырос на 60%

По данным «Авито Услуг», в сентябре 2025 г. спрос на ремонт ноутбуков вырос на 18%, а компьютеров — на 16% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ноутбуки: растет интерес к диагностике

Активнее остальных к мастерам обращались владельцы ноутбуков от производителей Alienware и AOC: интерес к ремонту такой техники увеличился на 33%. Ноутбуки бренда A4TECH обслуживались на 32% чаще, Acer — на 19%, а Apple — на 15%.

Одной из самых популярных задач у пользователей ноутбуков стал поиск неисправностей, поэтому услугу по диагностике устройства искали на 60% активнее, а предложение выросло на 9%.

Ремонт блока питания, без которого девайс не может заряжаться, оказался на 33% более востребованным, а его замена — на 30%. Спрос на ремонт ноутбука после залития жидкостью увеличился за год на 29%.

Кроме того, россияне на 12% активнее интересовались заменой термопасты на процессоре и видеокарте: эта процедура обеспечивает эффективное охлаждение комплектующих.

Компьютеры: сборку ПК ищут в 1,5 раза чаще

В сфере персональных компьютеров лидером по росту спроса стали устройства от Microsoft: в сентябре 2025 г. услуги по их сервисному обслуживанию стали на 57% более востребованы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ПК от Alienware пользователи сдавали в ремонт на 32% активнее, а фирм AOC и A4TECH — на 31%.

Среди работ, связанных с обслуживанием ПК, самая высокая динамика спроса оказалась у диагностики компьютера (54%). Сборку компьютера искали на 23% чаще, замену комплектующий — на 21%, замену терморасты — на 10%, а увеличение памяти — на 3%.