CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» разогнал интернет до 80 Мбит/с на грязевом курорте Новосибирской области

Отдыхающие в санатории «Краснозерский» получили более качественные цифровые услуги «МегаФона». Оператор построил базовую станцию в районе известной грязевой здравницы в рамках собственной программы, направленной на обеспечение туристических локаций региона современными сервисами связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Здравница находится в 300 км от Новосибирска в лесу и популярна благодаря лечению местными сульфидно-иловыми грязями. С запуском нового телеком-оборудования пациенты смогут посещать процедуры, проводить время на свежем воздухе и не отказываться от привычного образа жизни: смотреть любимые сериалы онлайн, пользоваться мобильным банкингом, комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, читать электронные книги или проходить обучение.

Базовая станция работает сразу в нескольких диапазонах LTE. Такое решение обеспечило широкое покрытие территории и одновременно с этим высокую скорость передачи данных. Отдыхающие могут пользоваться интернетом на максимальной скорости до 80 Мбит/с.

«Внутренний туризм и стремление к здоровому образу жизни сегодня тренды взаимосвязанные. Все чаще наши абоненты выбирают природные локации России, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. В Новосибирской области мы реализуем собственную программу по развитию туристических мест. Компания строит базовые станции в местах отдыха, чтобы повысить комфорт и удовлетворенность посетителей. Качественная связь на территории таких объектов влияет на развитие бизнес-инфраструктуры, привлечение инвестиций в регион и экономический рост территории в целом», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Согласно big data «МегаФона», кроме новосибирцев, в санатории за последние месяцы отдохнули жители Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Кемеровской, Томской и Московской областей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще