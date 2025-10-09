CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» усилил связь на лыжной базе «Гора Морозная»

В новом зимнем сезоне абоненты «МегаФона» смогут активнее пользоваться связью 4G на лыжной базе «Гора Морозная» на Камчатке. Специалисты оператора расширили телеком-сеть в популярном месте отдыха, что позволило сделать более качественным 4G-покрытие в этой локации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Усиление зоны покрытия обеспечивает стабильный доступ к мобильному интернету на всей территории лыжной базы. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила улучшить качество мобильной связи на участке автодороги к Горе Морозной и парковке для посетителей. Более устойчивый сигнал LTE теперь и на трассах — в районе зоны посадки на бугельный подъемник.

Благодаря расширению телеком-сети на базе «Гора Морозная» инженерам «МегаФона» удалось подключить к 4G и стартовый участок пешеходного туристического маршрута к Голубым озерам, уникальный цвет которым придает затопленный лед. Протяженность пути в одну сторону составляет около 15 километров. Теперь туристы часть пути могут оставаться в сети и пользоваться мобильной связью оператора.

«Гора Морозная — это самый крупный центр зимнего катания на Камчатке. Усиление сети перед началом активного сезона позволит лыжникам и сноубордистам комфортно пользоваться мессенджерами, размещать контент в социальных сетях, звонить по видеосвязи, совершать платежи через банковские приложения. Развивая LTE-сеть в Камчатском крае, мы акцентируемся на местах туристического притяжения, это помогает делать наш регион удобным не только для местных жителей, но и привлекательным для путешественников из других регионов страны», — сказал директор «МегаФона» в Камчатском крае Илья Домбровский.

