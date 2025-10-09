CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила гигабитную сеть интернета ещё для 7 тыс. татарстанцев

МТС сообщила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Набережных Челнах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили жители в 31 многоквартирном доме города.

Гигабитная сеть МТС впервые появилась в десяти домах 38 комплекса, включая многоэтажки в ЖК «Парус» и ЖК «Вертикаль». Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, которое дает возможность подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок.

В 21 многоквартирном доме 19 комплекса специалисты МТС провели технические работы по модернизации оборудования. Возможности новой гигабитной сети позволяют челнинцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры. Кроме того, теперь татарстанцы смогут ежемесячно экономить на связи до 40% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще