CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края

T2, российский оператор мобильной связи, подвел предварительные итоги технического развития в Ставропольском крае. За шесть месяцев со старта коммерческих операций в регионе компания значительно расширила покрытие сети и модернизировала оборудование в 14 городах и 18 районах края. На сегодняшний день в зоне действия сети T2 проживает более 99% населения Ставрополья. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В марте 2025 г. T2 запустила сеть в Ставропольском крае, представив абонентам новый уровень мобильной связи. К запуску коммерческих операций под собственным брендом компания построила в регионе современную технологичную сеть из 3,5 тыс. базовых станций, а инвестиции в развитие инфраструктуры составили порядка 8 млрд рублей. Оператор продолжил непрерывный процесс технического совершенствования сети и после выхода на рынок.

За шесть месяцев работы в регионе инженеры T2 реализовали масштабную оптимизацию сетевой инфраструктуры в Ставропольском крае – модернизация затронула 25% оборудования. Усилены ключевые локации в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске и других городах. Новые базовые станции были установлены в Железноводске, Новопавловске, Нефтекумске, Ипатово, Благодарном и других населенных пунктах. Максимальная скорость, с которой абоненты Т2 могут выходить в интернет, достигает 290 Мбит/сек.

Особое внимание оператор уделил развитию сети в курортно-оздоровительных зонах: в Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах, Пятигорске и Лермонтово для обеспечения качественной связи T2 увеличила скорость мобильного интернета и емкость сети.

Учитывая высокую туристическую привлекательность региона, оператор сфокусировался на развитии сети в местах с высокой пользовательской нагрузкой. Так, T2 оптимизировала работу оборудования в аэропорту Ставрополя, а также обеспечила indoor-покрытие в шести популярных торгово-развлекательных центрах, расположенных в Ессентуках, Пятигорске, Михайловске и Минеральных Водах. В фокус компании также попали общественные места отдыха: парки Комсомольский и Нижний в Кисловодске, парк Победы в Ессентуках, Головинский сквер в Георгиевске.

Дополнительно инженеры T2 реализовали ряд проектов по улучшению покрытия вдоль ключевых транспортных направлений. Зона охвата сети была расширена на участках дорог Михайловск – Изобильный, БуденновскНефтекумск, а также вдоль трассы А-157 Минеральные воды – Кисловодск.

Все технические улучшения T2 выполняет на базе собственной сетевой инфраструктуры. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G с широким диапазоном частот – от 800 до 2600 МГц, что позволяет предоставлять качественные услуги связи в самых разных условиях: от густонаселенных районов в региональной столице до горных вершин. Клиентам оператора на всей территории Ставрополья доступны передовые технологии VoLTE и VoWiFi.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2: «С начала коммерческих операций Т2 в Ставропольском крае мы продолжаем активно развивать сеть, сочетая масштабную модернизацию с расширением покрытия. В фокус нашего внимания попали не только крупные города и курортные зоны, на которые приходится высокая туристическая нагрузка, но и малые населенные пункты. Мы оцениваем важность технологических улучшений через призму социально-экономического эффекта: качественная связь повышает комфорт жителей, поддерживает туристический поток, способствует развитию бизнеса и цифровой инфраструктуры края. T2 продолжит системную работу для создания устойчивой и высокотехнологичной среды для всех жителей региона».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще