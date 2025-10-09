CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В новом инструменте «Яндекс Вебмастера» можно получить расширенные данные о том, какие запросы приводят пользователей на сайт

В «Яндекс Вебмастере» появилась бета-версия нового инструмента «Расширенная аналитика поисковых запросов по URL (β)». С его помощью можно получить информацию о запросах, которые приводят пользователей на конкретную страницу сайта. Данные отображаются формате удобного отчета с кликами, показами, датами и регионами. Доступ к функциональности постепенно появится у всех пользователей до конца недели.

С помощью нового инструмента можно: узнать, какие запросы задают пользователи, чтобы найти те или иные страницы сайта; получить подробные данные о показах и кликах по страницам; выяснить, из каких регионов приходят посетители; определить, по каким запросам страница уже появляется в поиске, но занимает невысокие позиции; увидеть запросы с большим числом показов, но сравнительно низким CTR.

Инструмент позволяет отследить динамику этих изменений за период до полутора лет. Это позволяет найти точки роста: выявить ключевые слова, которые обладают хорошим потенциалом для повышения трафика при дальнейшей оптимизации страницы.

Воспользоваться новым инструментом можно в интерфейсе сервиса или через API, где можно задать нужные параметры: массив URL, регионов, диапазон дат.

Все пользователи могут загружать до 100 URL в день в одном запросе.

Для специалистов, которым требуется большее количество URL и запросов, предусмотрен расширенный доступ. В него входит: 500 тыс. запросов в инструмент в месяц; возможность дополнительно увеличивать лимит; поддержка персонального менеджера с сопровождением на всех этапах работы с инструментом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще