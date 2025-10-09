CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Почте Mail» появился новый раздел «ЖКХ» на базе ИИ

В «Почте Mail» стал доступен новых раздел «ЖКХ». Пользователи смогут получать счета за коммунальные услуги и напоминания о передаче показаний и оплате. Новый раздел представлен в сервисе «Покупки». Об этом CNews сообщили представители Mail.

С помощью ИИ сервис выделяет письма с напоминаниями о передаче показаний счетчиков, квитанциями и счетами. Эти данные собраны в соответствующем разделе и содержат наименование поставщика и описание услуг, их стоимость и срок оплаты.

Сервис также позволяет быстро найти вложения с квитанциями в PDF-формате и перейти в соответствующие письма для получения детализированной информации. Также пользователям станут доступны напоминания, например, о передаче показаний счетчиков, а также их автоматическое отображение в «Календаре Mail». Это позволит не пропускать сроки и планировать свой бюджет.

«Наша задача — сделать «Покупки» незаменимым инструментом для решения повседневных задач. Ежемесячно мы обрабатываем более 11 млн чеков, связанных с ЖКХ, поэтому новая функциональность сделает процесс контроля за коммунальными услугами более прозрачным, быстрым и эффективным», — сказал руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

