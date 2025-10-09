«Яндекс 360» объединил управление подпиской в «Личном кабинете»

«Яндекс 360» запустил «Личный кабинет» — единое пространство, где пользователи сервиса могут управлять своей подпиской. Новый раздел предоставляет полный контроль над тарифами и финансами: детальная история списаний и возвратов, управление способами оплаты и семейной группой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«Личный кабинет» «Яндекс 360» решает ключевую задачу — делает взаимодействие с подпиской более простым и прозрачным. Пользователи видят всю информацию в одном месте: активные тарифы, доступный объем «Диска», срок действия подписки, стоимость продления и доступные для оплаты карты. Также в кабинете доступна актуальная база знаний с ответами на частые вопросы (FAQ).

В «Личном кабинете» упростили управление семейным тарифом: теперь можно в пару кликов добавлять и удалять участников. Это делает общий доступ к преимуществам подписки удобнее. Каждый участник семьи получает в свое распоряжение место для хранения файлов из общего хранилища на 1 ТБ, а также полный доступ к преимуществам экосистемы «Яндекс 360»: безлимит для фото и видео с телефона, умный фоторедактор, «Нейрофильтр» в «Почте» и другим возможностям.

Особое внимание в новом «Личном кабинете» уделено финансовой прозрачности. Раздел «История списаний» наглядно показывает все операции, а в «Способах оплаты» можно добавить новую карту или выбрать основную для автоматических платежей. В кабинете также отображается дата и сумма следующего платежа, что позволяет пользователям легко отслеживать свои расходы и избегать неожиданных списаний.