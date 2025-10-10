Санаторий «Туманный» и база отдыха «Хара Суг» получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает о трехкратном увеличении скорости мобильного интернета в селе Туманном Боградского района республики Хакасия. В результате проведенных работ сельчане, посетители популярной в Хакасии здравницы «Туманный» и гости базы отдыха «Хара Суг» смогут с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили в сети действующего оборудования дополнительный слой LTE в частотном диапазоне 2100 МГц. Это позволило не только расширить в Туманном емкость сети, но и повысить стабильность передачи данных даже при высокой ее нагрузке. Так, гости одноименного санатория и базы отдыха «Хара Суг» смогут разнообразить отдых просмотром фильмов в онлайн-кинотеатре, общением в соцсетях или онлайн-играми на смартфоне.

Санаторий «Туманный» — это второе место в России, где используется натуральный сертифицированный радон из природных источников. Речь о радоновых водах Дикоозерского месторождения, по свойствам аналогичным пятигорским водам. Хакасская здравница принимает посетителей с 1999 г. и считается одной из лучших в Сибири — она славится ванными с минеральной водой из местных источников, лечением иловыми и сапропелевыми грязями, а также другими процедурами, призванными поправить здоровье.

В Туманный приезжают не только оздоровиться, но и отдохнуть. Например, провести уик-энд на озере Диком, которое тоже считается целебным, поскольку обогащено радоном, а также в юртах этнопарка «Хара Суг». Благодаря обновлению сети МТС туристы в дороге смогут пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, а также делиться с места впечатлениями в мессенджерах.

«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в Абакане, но и в местах притяжения туристов. В Туманный приезжают, чтобы побыть на природе в окружении гор и леса, поправить здоровье. Для нас важно обеспечить туристам возможность пользоваться навигаторами и онлайн-гидами, а местным жителям — сервисами госуслуг и маркетплейсами», — сказал директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин.

Ранее МТС модернизировала сеть LTE в окрестностях известной в Хакасии достопримечательности — Туимского провала, а также первой из операторов построила базовую станцию 4G на территории курорта «Сюгеш».