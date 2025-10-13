CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI

В Учебном центре CompTek стартует курс «Базовое администрирование Space VDI». Курс адресован сетевым администраторам и инженерам службы эксплуатации. Обновленная программа подтверждена разработчиком продуктов бренда Space — компанией «Даком М» и направлена на формирование практических навыков по конфигурированию и поддержке работы системы Space VDI (Space Virtual Desktop Infrastructure). Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Курс включает теоретические лекции, демонстрацию работы системы и практические занятия, что обеспечивает комплексное понимание процессов инсталляции, настройки и эксплуатации Space VDI. В рамках обучения рассматриваются основные задачи администратора при работе с продуктом: установка и обновление Space VDI, работа через web-интерфейс, управление пулами виртуальных машин и доступом пользователей, интеграция с системами аутентификации и использование Space Client.

Обучение проводится в онлайн-формате, длится два дня и предназначено для специалистов, прошедших ранее курс «Базовое администрирование SpaceVM» в учебном центре CompTek.

«Запуск курса по базовому администрированию Space VDI является логическим шагом в развитии экосистемы наших решений. Мы видим устойчивый интерес со стороны ИТ-подразделений компаний к инструментам виртуализации и централизованного управления рабочими местами. Обучение поможет специалистам быстрее и эффективнее внедрять наши технологии в корпоративную инфраструктуру», — сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI, «Даком М».

«Совместные образовательные программы с технологическими партнёрами позволяют нам повышать уровень квалификации инженеров и администраторов, работающих с современными решениями виртуализации. Курс по Space VDI дополняет существующую линейку обучения по SpaceVM и обеспечивает непрерывность профессионального развития специалистов», — сказал Евгений Фишман, руководитель направлений OSS/BSS решений, систем виртуализации и VDI компании CompTek.

Первый поток курса «Базовое администрирование Space VDI» стартует 30 октября 2025 г.

