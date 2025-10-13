CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мах расширил функциональность групповых звонков

У создателя конференции появилась возможность регулировать подключение собеседников с помощью «Зала ожидания», у участников — «Поднять руку», написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически отправится в папку «Избранное». В мессенджере также стал доступен новый способ организации звонка — с помощью группового чата. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для организации группового видеозвонка в групповом чате необходимо выбрать значок телефонной трубки, которая располагается в верхней части экрана, и нажать на кнопку «подключиться к звонку». В этот момент у участников чата появится плашка «звонок в чате» с кнопкой «подключиться». Длительность видеоконференции не ограничена по времени и количеству участников. После окончания вызова пользователю будет предложено оценить качество звонка.

Групповые звонки стали доступны пользователям Мах в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 млн звонков, включая видеоконференции. Средняя длительность голосового вызова составила десять минут, группового — 58 минут.

