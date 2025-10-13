«МегаФон» обновил телеком-сеть в районе Усть-Среднеканской ГЭС

Сотрудники строящейся Усть-Среднеканской ГЭС теперь смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Инженеры «МегаФона» выполнили модернизацию телеком-сети в районе ключевого для Магадана энергообъекта. Это позволило улучшить надежность мобильной сети и обеспечило более широкое LTE-покрытие на территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании установили современное LTE-оборудование на базовых станциях в районе ГЭС. Это существенно расширило зону уверенного покрытия — сигнал 4G теперь доступен на самой гидростанции, в том числе в районе плотины и на прилегающей территории.

Усть-Среднеканская ГЭС — один из ключевых энергообъектов Магаданской области, расположена на реке Колыме. Ее электроэнергия поступает на социальные и промышленные объекты региона, прежде всего на предприятия золотодобывающей отрасли.

«Строительство ГЭС перешло на финальный этап. Параллельно мы готовим телеком-оборудование, изменили схемы связи с временных на постоянные — обеспечили взаимное резервирование спутниковых и наземных каналов передачи данных. Уверен, что внедрение современной и качественной мобильной связи окажет положительное влияние на надежную работу станции, позволит оперативно решать рабочие вопросы сотрудникам предприятия», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.

Помимо Усть-Среднеканской ГЭС более качественная связь теперь доступна на участке автодороги на Сеймчан, в близлежащей акватории реки Колымы и территории строительного городка при ГЭС. Местные жители могут совершать звонки, пользоваться мессенджерами и необходимыми мобильными приложениями.