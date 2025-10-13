CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На забайкальском курорте прокачали 4G

Местные жители и туристы, приезжающие в село Кука, теперь могут с комфортом выходить в Сеть, без зависаний общаться с близкими в мессенджерах, пользоваться соцсетями, скачивать тяжелые файлы и смотреть видео в высоком разрешении. Инженеры «МегаФона» построили дополнительную станцию связи рядом с популярным курортом Забайкальского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кука расположена на Яблоневом хребте, в долине реки Кислый Ключ. В селе живут всего 200 человек. Кроме местных жителей, мобильным интернетом активно пользуются туристы, которые приезжают отдохнуть и восстановить здоровье на бальнеологическом курорте.

Для удовлетворения «цифрового спроса» технические специалисты «МегаФона» установили телеком‑оборудование, поддерживающее низко- и среднечастотные диапазоны LTE. Использование таких комбинаций частот позволяет разогнать скорости интернета, увеличить территорию покрытия сети и обеспечить проникновение сигнала в строения без потери качества соединения. Согласно замерам, мобильный интернет в селе теперь работает на скоростях до 50 Мбит/с.

«Дополнительная базовая станция даст местным жителям и отдыхающим возможность поддерживать связь с родными и близкими в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета, с комфортом смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку онлайн. За первое полугодие интернет‑трафик в курортном селе Кука увеличился на 64%. Локации, где расположены здравницы, регулярно попадают в нашу программу по модернизации сети. Так, недавно мы улучшили станцию на другом курорте – в Дарасуне», — сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Здравницу в Читинском районе построили еще в 1930-е годы, основой лечения здесь стали природные минеральные воды из знаменитого источника Кука. Спустя время учреждение прекратило свое существование, и лишь недавно на этой территории решили возродить некогда популярное место отдыха.

Сегодня курорт принимает жителей со всей страны. По обезличенным данным аналитиков «МегаФона», в Куку этим летом приехали путешественники из более 70 регионов страны. Наиболее активно здравницу посещали абоненты из регионов Сибири и Дальнего Востока.

