Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале обновили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Новую тему посвятили правилам безопасного использования искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша задача – сделать использование ИИ максимально безопасным и понятным. Статья содержит подробные рекомендации для безопасного взаимодействия с ИИ, которые помогут жителям региона правильно пользоваться современными цифровыми сервисами. В материале также разъясняется, какую информацию можно спокойно обсуждать с ИИ, а какую передавать ему не следует», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Тематическая страница создана при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» можно найти на главной странице регионального портала в меню «Сервисы». В сервисе сообщается о правилах безопасности в сети, создании надежных паролей, телефонных мошенниках. Есть блок и для детей, в котором объясняется, с какими угрозами может столкнуться ребенок в сети, подробно описывается кибербуллинг.

Для того, чтобы изучить информацию, пользователям будет необходимо нажать на кнопку «Подробнее». Авторизация на сайте не потребуется.

