CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России запустили звонки только для друзей

Геосоциальное приложение для шеринга локации с друзьями Blink запустило функцию аудиозвонков между пользователями. Она позволяет общаться с близкими – позвонить контакту может только пользователь из списка друзей, что отличает сервис от привычных приложений для общения. Об этом CNews сообщили представители Blink.

На фоне блокировок звонков в популярных мессенджерах Blink добавил возможность общаться привычным способом внутри приложения. Теперь пользователи смогут без ограничений созваниваться со знакомыми в Blink. Звонки доступны с интерактивной карты, где отображается текущее местоположение друга, из его профиля или совместного чата. При этом каждый сам решает, когда и с кем общаться, и пользоваться ли функцией: ее можно отключить в настройках приватности.

Ключевая особенность сервиса – закрытый доступ. Только друзья, которых добавили в контакт-лист, могут позвонить или увидеть местоположение. Это делает звонки удобными – без лишних функций и навязанных сценариев, и безопасными – никаких случайных входящих.

«Аудиозвонки уже доступны на устройствах iOS и Android — чтобы они появились, достаточно просто обновить приложение. Мы добавили эту функцию по просьбам наших пользователей: многие давно хотели не только общаться в чате, но и созваниваться с друзьями внутри приложения. Также мы продолжаем развивать наш мессенджер и готовим еще несколько крупных обновлений в будущем», – сказал сооснователь сервиса Максим Климчук.

Сервис Blink постепенно выходит за рамки геосоциального приложения и превращается в единое пространство, где объединяются разные сценарии общения, развлечений и взаимодействия. Помимо звонков есть функция «Люди вокруг», которая помогает знакомиться с новыми людьми в радиусе 3 км. Простое «встряхивание» смартфонов рядом позволяет показать друзьям, что вы вместе. Blink уже предлагает пользователям мини-игры, отправку стикеров со звуком, возможность видеть скорость передвижения и заряд телефона друзей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще