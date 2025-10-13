В России запустили звонки только для друзей

Геосоциальное приложение для шеринга локации с друзьями Blink запустило функцию аудиозвонков между пользователями. Она позволяет общаться с близкими – позвонить контакту может только пользователь из списка друзей, что отличает сервис от привычных приложений для общения. Об этом CNews сообщили представители Blink.

На фоне блокировок звонков в популярных мессенджерах Blink добавил возможность общаться привычным способом внутри приложения. Теперь пользователи смогут без ограничений созваниваться со знакомыми в Blink. Звонки доступны с интерактивной карты, где отображается текущее местоположение друга, из его профиля или совместного чата. При этом каждый сам решает, когда и с кем общаться, и пользоваться ли функцией: ее можно отключить в настройках приватности.

Ключевая особенность сервиса – закрытый доступ. Только друзья, которых добавили в контакт-лист, могут позвонить или увидеть местоположение. Это делает звонки удобными – без лишних функций и навязанных сценариев, и безопасными – никаких случайных входящих.

«Аудиозвонки уже доступны на устройствах iOS и Android — чтобы они появились, достаточно просто обновить приложение. Мы добавили эту функцию по просьбам наших пользователей: многие давно хотели не только общаться в чате, но и созваниваться с друзьями внутри приложения. Также мы продолжаем развивать наш мессенджер и готовим еще несколько крупных обновлений в будущем», – сказал сооснователь сервиса Максим Климчук.

Сервис Blink постепенно выходит за рамки геосоциального приложения и превращается в единое пространство, где объединяются разные сценарии общения, развлечений и взаимодействия. Помимо звонков есть функция «Люди вокруг», которая помогает знакомиться с новыми людьми в радиусе 3 км. Простое «встряхивание» смартфонов рядом позволяет показать друзьям, что вы вместе. Blink уже предлагает пользователям мини-игры, отправку стикеров со звуком, возможность видеть скорость передвижения и заряд телефона друзей.