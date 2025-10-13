«VK Музыка» кратно увеличила прослушивания треков из рекомендаций и представила новые возможности для артистов и их слушателей

В стриминге «VK Музыка» стали доступны новые персонализированные настройки рекомендаций. В карточках артистов появился новый блок «Концерты», где пользователи через сервис «VK Билеты» могут купить билеты на предстоящие выступления музыкантов.

За год время прослушивания пользователями треков из рекомендаций «VK Микс» выросло на 105%, а количество ежедневно добавляемых треков на пользователя в приложении VK Музыка увеличилось на 40%. Чаще всего треки из «VK Микс» себе добавляют пользователи в возрасте 14–18 лет — за год прирост составил 50%. Количество предлагаемых новинок в рекомендациях увеличилось в 14 раз, а время появления в «VK Микс» новых треков от артистов в день релиза занимает не более 1 часа.

На главной странице «VK Музыки» появились разделы с ключевыми жанрами — поп, хип-хоп, рок и электроника. Настройка «Жанры» подбирает треки в определённом жанре на основе аналитики рекомендаций и предлагает слушателю наиболее релевантные.

Дизайн главной страницы в приложении «VK Музыки» полностью синхронизировался с музыкальным разделом «ВКонтакте:» добавлены блоки «Собрано алгоритмами» (персонализированные плейлисты, составленные рекомендациями) и «Собрано редакцией», а также обновился раздел «Обзор» — в нём появились новые блоки с плейлистами. Иконка поиска выведена в верхнюю часть экрана для более удобной навигации, а у нижнего меню обновился дизайн иконок.

В разделе «Моя музыка» появилась настройка «Микс по моей музыке». Это умный шафл треков из коллекции пользователей с добавлением рекомендаций. Также в «VK Микс» появились мультинастройки. Теперь пользователь может одновременно выбрать несколько характеристик для настройки рекомендаций, например «Радостно», «Новинки» и музыка без слов. Чтобы пользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение «VK Музыка» до последней версии.

В «VK Музыке» во «ВКонтакте» появились полезные возможности в карточках артистов, которые позволяют исполнителям активнее взаимодействовать с аудиторией. В новом блоке «Концерты» слушатели могут найти предстоящие выступления музыкантов, а также благодаря интеграции в стриминг сервиса «VK Билеты» выбрать и купить билеты на концерты. В сервисе можно также приобрести билеты на спектакли, выставки, кино и спортивные мероприятия. В «VK Билетах» уже представлены более 23 тыс. мероприятий от Kassir.ru, в числе которых собственные эксклюзивные концерты, театральные постановки и мюзиклы. В ближайшее время появятся события от ещё 5 билетных платформ — «МТС Live», Ticketland, Ticketscloud, «Афиша» и Intickets.ru.

В карточках музыкантов появился блок «Об артисте», где представлена краткая биография исполнителей. Раздел может подключить любой музыкант, у которого есть доступ к «Студии». В личном кабинете можно заполнить актуальную информацию об исполнителе и отправить на модерацию.