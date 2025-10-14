CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Абонентская база «СберМобайла» превысила 4,6 млн клиентов

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» в III квартале 2025 г. увеличил абонентскую базу до 4,6 млн клиентов. Ежеквартальный рост составил более 800 тыс. абонентов благодаря расширению географии присутствия до всех 89 регионов. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Основным драйвером роста в III квартале 2025 г. стало расширение географии присутствия компании. «СберМобайл» запустил продажи SIM-карт в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой Народной Республике. Ранее «СберМобайл» запустился в Крыму и Луганской Народной Республике.

Также в III квартале 2025 г. «СберМобайл» снизил процент оттока пользователей до уровня около 2%, что считается низким показателем в рамках телеком-рынка. Этого удалось достичь благодаря выгодным предложениям «СберМобайла» и бесплатной услуге по защите от телефонных мошенников «Хранитель». На сегодняшний день самыми популярными тарифами среди абонентов «СберМобайла» являются пакеты с 30 ГБ мобильного интернета за 600 руб. в месяц. Каждый тариф включает бесплатную услугу «Хранитель», которая защищает пользователей и их средства на счетах в Сбербанке от спама и мошеннических звонков.

«Традиционно летний период считается временем спада продаж, но несмотря на это мы смогли существенно нарастить абонентскую базу. В четвертом квартале мы ждем оживления активности и роста спроса от потребителей, и у нас большие планы по набору базы. Драйвером роста здесь станет запуск сразу нескольких экосистемных продуктовых хард-бандлов, что позволит еще увеличить LTV банковского клиента», – отметил генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

На «Госуслугах» появилась возможность подключать доверенный контакт

Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще