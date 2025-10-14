CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Интернет до 100 Мбит/с впервые пришел в два кировских села

«МегаФон» запустил новые базовые станции на территории двух населенных пунктов Кировской области. Впервые мобильная связи и интернет на скорости до 100 Мбит/с стали доступны жителям села Никола и деревни Каракульская Пристань. Строительство объектов связи стало возможным благодаря соглашению о реализации инвестиционных проектов с Министерством информационных технологий и связи Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С первых дней запуска мобильные услуги стали востребованы у местных жителей. Наряду с голосовыми звонками, абоненты активно пользуются мобильным интернетом. Значения уже сравнимы с ежедневной отправкой более 5,5 тыс. фотоснимков, а наибольший объем передачи данных зафиксирован в воскресенье.

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету открывает перед жителями новые возможности. Теперь можно в любой момент связаться с близкими, получить необходимую информацию онлайн, воспользоваться государственными услугами, быстрее решить личные и рабочие вопросы.

«Мы четко видим, насколько важна качественная связь для жителей небольших населенных пунктов. Наша статистика показывает, что люди сразу начинают использовать цифровые возможности, как только получают к ним доступ. Теперь жители села Никола и деревни Каракульская Пристань смогут решать повседневные задачи онлайн, не покидая свой населенный пункт», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

«Благодаря инициативе губернатора Александра Соколова о введении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для организаций, занимающихся развитием телекоммуникационной инфраструктуры, мы совместно с операторами обеспечиваем доступ в интернет в малых населенных пунктах нашей области. Улучшаем не только качество жизни граждан, но и способствуем реализации целей национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”», - сказал Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

Ранее мобильная связь и интернет появились у жителей деревни Пиштань. Следующим объектом станет деревня Зониха Слободского района, где базовая станция будет построена рядом с детским оздоровительным лагерем имени Гагарина. До конца 2025 г. в рамках соглашения «МегаФон» обеспечит мобильной связью и интернетом более 600 жителей Кировской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще