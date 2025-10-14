CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил покрытие в Кайтагском районе Дагестана

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям сел Маджалис, Кирки, Джинаби и Карталай. В последнем населенном пункте проживает менее 500 человек. Специалисты «МегаФона» усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в таких небольших поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в южном районе республики. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории сел — от жилых домов до социальных объектов, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в населенных пунктах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных.

«Мы видим, что жители Кайтагского района стали активнее пользоваться интернет-сервисами. С начала года общий объем онлайн-данных здесь увеличился на 33% по сравнению с показателями первых трех кварталов 2024 г. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Жители сел Маджалис, Кирки, Джинаби и Карталай ежемесячно расходуют более 1 ТБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 300 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит на социальные сети и мессенджеры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще