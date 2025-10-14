CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Rutube внедрил рекомендательную главную страницу

Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустил новую рекомендательную главную страницу, которая подбирает контент под интересы пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения. Нововведение уже привело к росту времени просмотра на 15% и повышению вовлеченности зрителей. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Рекомендательная система помогает пользователю быстрее находить интересный контент и проводить больше времени на платформе. Среднее время просмотра увеличилось на 15%, а количество сессий на главной странице выросло почти на треть. Мы стремимся сделать Rutube не просто местом, где смотрят видео, а пространством, где каждый пользователь получает персональный поток контента, соответствующий его интересам», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Сергей Стамболцян.

Система рекомендаций анализирует предпочтения зрителей, историю просмотров и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку видео. Такой подход не только улучшает пользовательский опыт, но и стимулирует рост числа просмотров и подписчиков на платформе.

Рекомендательная главная страница — это важный шаг в развитии платформы, который усиливает ее конкурентоспособность на российском видеорынке. Увеличение вовлеченности напрямую влияет на рост доходов от рекламы и помогает авторам эффективнее находить свою аудиторию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще