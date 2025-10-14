«Ситидрайв» внедряет «Адвоката клиента» – новый уровень защиты прав пользователей каршеринга

«Ситидрайв» внедрил новую услугу «Адвокат клиента», которая направлена на защиту прав пользователей сервиса. Эта инициатива стала первой среди всех операторов каршеринга, позволяющей клиентам эффективно оспаривать штрафы за ДТП, спорные моменты по ДТП и добиваться объективного разрешения ситуаций. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Теперь пользователь, несогласный с наложенным штрафом, сможет подать обращение сотруднику «Ситидрайва» («адвокату»), который проведет тщательное изучение обстоятельств дела и сформулирует обоснованную позицию от имени пользователя.

Процесс подачи жалоб автоматизирован: пользователи могут направить обращение либо через специальную форму на официальном сайте, либо с помощью электронной почты. Обращения, которые содержат информацию о ДТП, повреждениях автомобилей или нарушениях ПДД, поступают непосредственно к специалистам-юристам для подробного изучения.

По данным компании, за первые девять месяцев 2025 г. специалисты рассмотрели тысячи ситуаций, из них взяли в работу 1500 сложных кейсов. В результате около 40% решений были скорректированы в пользу клиентов.

«Несмотря на то, что «Ситидрайв» стремится к автоматизации процессов, мы делаем все возможное, чтобы оставаться понятными своим пользователям. Поэтому появилась услуга Адвоката клиента, которая помогает рассматривать каждый случай индивидуально, находя оптимальный путь разрешения ситуаций. Наша цель не состоит в том, чтобы спорить самим с собой. Напротив, мы ищем возможности облегчить положение пользователя, предлагая справедливые решения», — сказал генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.