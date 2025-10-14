CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Ситидрайв» внедряет «Адвоката клиента» – новый уровень защиты прав пользователей каршеринга

«Ситидрайв» внедрил новую услугу «Адвокат клиента», которая направлена на защиту прав пользователей сервиса. Эта инициатива стала первой среди всех операторов каршеринга, позволяющей клиентам эффективно оспаривать штрафы за ДТП, спорные моменты по ДТП и добиваться объективного разрешения ситуаций. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Теперь пользователь, несогласный с наложенным штрафом, сможет подать обращение сотруднику «Ситидрайва» («адвокату»), который проведет тщательное изучение обстоятельств дела и сформулирует обоснованную позицию от имени пользователя.

Процесс подачи жалоб автоматизирован: пользователи могут направить обращение либо через специальную форму на официальном сайте, либо с помощью электронной почты. Обращения, которые содержат информацию о ДТП, повреждениях автомобилей или нарушениях ПДД, поступают непосредственно к специалистам-юристам для подробного изучения.

По данным компании, за первые девять месяцев 2025 г. специалисты рассмотрели тысячи ситуаций, из них взяли в работу 1500 сложных кейсов. В результате около 40% решений были скорректированы в пользу клиентов.

«Несмотря на то, что «Ситидрайв» стремится к автоматизации процессов, мы делаем все возможное, чтобы оставаться понятными своим пользователям. Поэтому появилась услуга Адвоката клиента, которая помогает рассматривать каждый случай индивидуально, находя оптимальный путь разрешения ситуаций. Наша цель не состоит в том, чтобы спорить самим с собой. Напротив, мы ищем возможности облегчить положение пользователя, предлагая справедливые решения», — сказал генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще