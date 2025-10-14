CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

В Hybrid Ecosystem появилось новое направление — SSP VOX Exchange

Компания VOX (бренд AdTech-экосистемы Hybrid) расширяет возможности для рекламодателей и запускает SSP (Supply-Side Platform) VOX Exchange. Платформа предназначена для владельцев веб-сайтов, мобильных приложений и других цифровых площадок – она позволит им эффективно продавать рекламные места через автоматизированные торги в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

С появлением новой платформы VOX Exchange портфель решений бренда пополнился вторым ключевым продуктом. Если изначально VOX фокусировался на работе с инвентарем через прямые подключения и эксклюзивные соглашения, то теперь его компетенции расширились на сферу программатик-торгов. Новая SSP-платформа будет обслуживать запросы как со стороны экосистемы Hybrid, так и от сторонних DSP.

VOX Exchange разработана для решения ключевых задач цифровой рекламы, предлагая издателям, рекламодателям и другим участникам рынка современные инструменты монетизации и закупки трафика. Она позволяет владельцам сайтов и мобильных приложений эффективно продавать рекламные места через автоматизированные торги, обеспечивая максимальную выгоду без необходимости ручного управления каждым заказом. Для рекламодателей и агентств SSP открывает доступ к широкому пулу инвентаря с гибкими настройками.

Решение предоставляет альтернативу глобальным рекламным платформам, делая акцент на прозрачности, контроле и performance. Это важный шаг в развитии цифровой рекламы, позволяющий участникам рынка снизить зависимость от крупных игроков и выстраивать более эффективные стратегии работы с трафиком.

SSP откроет новые возможности для участников рынка, включая DSP-платформы, агентства и сейлз-хаусы. VOX Exchange предоставляет инструменты для закупки трафика на широкую аудиторию с гибкими настройками таргетинга, включая интересы, возраст и категории. Клиенты получат доступ к расширенному списку сайтов и рекламного инвентаря, включая работу с частными сделками и возможность закупки под заданные медийные показатели.

Развитие VOX Exchange призвано обеспечить рекламным игрокам широкие возможности управления трафиком в соответствии с их задачами и стратегиями.

«VOX Exchange — это не просто платформа для автоматизации рекламных сделок, а инструмент, который дает клиентам полный контроль над трафиком и KPI. Мы стремимся предложить рынку продукт, сочетающий технологичность, гибкость и прозрачность. В дальнейшем мы планируем войти в ТОП перспективных SSP-платформ на рынке, привлечь бюджеты крупных игроков, а также выйти на международный уровень», — сказал Дмитрий Вилкин, директор по развитию рекламной платформы VOX.

«Пять лет работы с топовыми паблишерами научили нас главному: реальная ценность для рекламодателя — в гарантированном качестве трафика и контроле над каждым плейсментом. Все это время мы размещали рекламу, используя прямые интеграции, нестандартные форматы, внедряли AI-технологии и создавали «wow-эффект», что позволило нам добиться высокого качества размещений, подтвержденного отраслевыми рейтингами. Этот опыт мы вложили в создание VOX Exchange. Мы создаем не просто еще одну SSP, а платформу, основанную на глубоком понимании премиального инвентаря. Мы будем целенаправленно подключать проверенных паблишеров, используя лучшие практики, чтобы обеспечить рекламодателей именно тем качественным трафиком, за который они платят, — с полной прозрачностью и без искажений», — сказала Наталия Фролова, генеральный директор и сооснователь рекламной платформы VOX.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

На «Госуслугах» появилась возможность подключать доверенный контакт

Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще