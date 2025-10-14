«Яндекс» поможет школьникам научиться распознавать дипфейки и уловки мошенников

«Яндекс» представил обновленный бесплатный курс «Безопасность в интернете» для школьников 1–4 классов. В нем появилось два новых урока — «Что такое дипфейки» и «Как обманывают в онлайн-играх». Они помогут детям узнать, как отличить поддельный контент, какие уловки мошенники используют в онлайн-играх и как защитить себя от возможных угроз. Материалы курса доступны на платформе «Яндекс Учебника». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Дипфейки — это созданные с помощью искусственного интеллекта картинки, видео или аудиозаписи, на которых происходит то, чего не было в реальной жизни. Часто эту технологию используют для развлечения — например, создают поздравительные видео с известными актерами или политиками. Но дипфейки применяют и мошенники: поддельное видео или аудиозапись от имени близких ребенку людей могут вынудить его действовать в интересах злоумышленников.

Оба урока содержат интерактивные задания и головоломки, а объяснения строятся на понятных школьникам примерах — переписках в соцсетях, общении в популярных онлайн-играх, сгенерированных видео с людьми из далекого прошлого и так далее. После прохождения новых уроков дети смогут узнать, как и зачем создаются дипфейки, откуда злоумышленники берут образцы голоса и фотографии друзей и близких, а также какие приемы мошенники чаще всего используют в онлайн-играх.

«Дети проводят в сети немало времени — и злоумышленники активно этим пользуются. Мошенники предлагают прокачать персонажа или бесплатно получить редкий предмет в онлайн-игре, с помощью поддельных видео от имени известного блогера убеждают поучаствовать в несуществующем розыгрыше призов и так далее. Новые угрозы появляются постоянно, и наша задача — научить детей базовым правилам цифровой безопасности, привить привычку критически мыслить и всегда проверять информацию», — сказал руководитель группы продвижения культуры информационной безопасности в «Яндексе» Александр Лунев.

Всего в обновленном курсе 10 уроков — на прохождение каждого потребуется около 15 минут. Уроки охватывают актуальные темы, связанные с цифровой безопасностью, — от сетевого этикета до фишинга и буллинга в интернете. Выполнять задания смогут даже дети, которые еще не очень уверенно читают: для учеников 1–2 классов предусмотрена озвучка. В конце каждой темы есть контрольные вопросы, которые помогут школьникам закрепить знания.

Курс «Безопасность в интернете» появился в 2024 г. С момента запуска его прошли более 20 тыс. пользователей. Для школьников постарше есть интерактивный квест «Яндекс Браузера» и «Яндекс Учебника», который научит распознавать фишинг и расскажет, как защитить личные данные от злоумышленников в сети. В сентябре 2025 г. в рамках проекта «Цифровой ликбез» «Яндекс» выпустил онлайн-урок о дипфейках и о том, как их распознать, чтобы защититься от возможных угроз.