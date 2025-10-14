«Яндекс» внедрил «ОК-цену» в «Поиск» — технологию, которая показывает, соответствует ли цена на товар рынку

В «Поиске» «Яндекса» появились метки рядом с ценой — «Ниже рынка», «ОК‑цена» и «Выше рынка», которые помогают пользователю понять, насколько предложение на товар выгодно. Это первый случай на российском рынке, когда полноценный ценовой бенчмаркинг встроен в поисковик. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

По данным «Яндекса» и ORO, 99% покупателей хотя бы раз сравнивали цены онлайн, а 64% делают это вручную на нескольких площадках. Новый инструмент автоматизирует этот процесс: система сама анализирует предложения на один и тот же товар в разных магазинах и показывает, где цена соответствует рынку, а где завышена или снижена относительно средней.

В технологии «ОК-цены» анализируются идентичные SKU на базе 4 млрд товарных предложений — от крупных маркетплейсов до локальных интернет-магазинов. В расчет берутся характеристики товара, включая комплектацию и цвет, регион пользователя и динамика цен за последние 48 часов. На этой основе система строит диапазон рыночных цен и выделяет три зоны по перцентилям: ниже рынка (зеленый значок) — предложения по цене ниже средней; «ОК-цена» (белый значок) — предложения, соответствующие рынку; выше рынка (оранжевый значок) — предложения, где цена выше рыночной.

При наведении на значок открывается диапазон цен для выбранного товара, что дает увидеть место конкретного предложения в общей картине. Если данных недостаточно (например, для новых или нишевых товаров), подсказка не показывается, чтобы избежать искажения реальности.

Сейчас подсказки работают в категориях бытовой техники и электроники дороже 1000 руб.

Для пользователей подсказки упрощают выбор и помогают избежать переплаты, а для бизнеса становятся инструментом прозрачной конкуренции и повышения конверсии. Визуальные обозначения замечают 76% покупателей и значок «ОК-цена» может стать решающим аргументом в пользу покупки.