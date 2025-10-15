BI.Zone: мошенники используют ажиотаж вокруг Xiaomi 17

Эксперты BI.Zone зафиксировали почти 550 потенциально мошеннических доменов с упоминанием Xiaomi. Это связано с презентацией 30 сентября, на которой представили новую серию смартфонов.

В сентябре количество потенциально мошеннических сайтов с названиями, содержащими слово "Xiaomi", значительно увеличилось. К концу месяца специалисты BI.Zone обнаружили 547 таких ресурсов в различных доменных зонах. Это на 20% превышает среднемесячное значение с начала 2025 г. При этом не все сайты используются в мошеннических схемах: некоторые ресурсы выступают в качестве информационных площадок, а другие вовсе не содержат контента.

Такой же пик наблюдался перед премьерой смартфонов Xiaomi 15 в прошлом году. Тогда специалисты зафиксировали 509 потенциально мошеннических доменов — на 10% больше, чем в среднем за месяц в 2024 г.

Колебание числа тематических ресурсов может быть связано с тем, что рост осведомленности граждан о преступных схемах и блокировка фишинговых ресурсов вынуждают атакующих искать новые возможности для обмана пользователей.

Например, эксперты BI.Zone выявили распространение потенциально мошеннических объявлений о продаже Xiaomi 17 на онлайн-площадках. В этой схеме злоумышленники убеждают жертву оформить предзаказ смартфона, получают оплату и оставляют жертву ни с чем.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection, сказал: «Злоумышленники активно используют в своих интересах актуальную повестку, в том числе новости о появлении на рынке ожидаемых новинок. Мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие ресурсы для продажи гаджетов, а также разрабатывают сценарии взаимодействия с потенциальной жертвой таким образом, чтобы украсть ее персональные данные и деньги. Например, киберпреступники могут убедить пользователя оформить предзаказ нового смартфона и внести за это оплату».

Ранее команда BI.Zone Brand Protection сообщала о потенциально мошеннических ресурсах, появление которых связано с презентацией серии iPhone 17. В доменной зоне .ru за сентябрь 2025 г. обнаружено 93 домена, содержащих слово “iPhone”. Это почти на 40% больше, чем сайтов с упоминанием Xiaomi: за тот же период специалисты выявили 68 таких адресов.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо сохранять бдительность и приобретать устройства только на официальных площадках. Следует также проверять названия сайтов: фишинговые адреса часто имитируют оригинальные домены. Кроме того, нужно обращать внимание на предупреждения браузера о безопасности сайта.

Чтобы противодействовать нелегитимному использованию бренда на мошеннических сайтах, компании применяют специализированные решения, например, BI.Zone Brand Protection. Эта платформа класса digital risk protection позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также искать случаи нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа.