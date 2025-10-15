CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет
|

BI.Zone: мошенники используют ажиотаж вокруг Xiaomi 17

Эксперты BI.Zone зафиксировали почти 550 потенциально мошеннических доменов с упоминанием Xiaomi. Это связано с презентацией 30 сентября, на которой представили новую серию смартфонов.

В сентябре количество потенциально мошеннических сайтов с названиями, содержащими слово "Xiaomi", значительно увеличилось. К концу месяца специалисты BI.Zone обнаружили 547 таких ресурсов в различных доменных зонах. Это на 20% превышает среднемесячное значение с начала 2025 г. При этом не все сайты используются в мошеннических схемах: некоторые ресурсы выступают в качестве информационных площадок, а другие вовсе не содержат контента.

Такой же пик наблюдался перед премьерой смартфонов Xiaomi 15 в прошлом году. Тогда специалисты зафиксировали 509 потенциально мошеннических доменов — на 10% больше, чем в среднем за месяц в 2024 г.

Колебание числа тематических ресурсов может быть связано с тем, что рост осведомленности граждан о преступных схемах и блокировка фишинговых ресурсов вынуждают атакующих искать новые возможности для обмана пользователей.

Например, эксперты BI.Zone выявили распространение потенциально мошеннических объявлений о продаже Xiaomi 17 на онлайн-площадках. В этой схеме злоумышленники убеждают жертву оформить предзаказ смартфона, получают оплату и оставляют жертву ни с чем.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection, сказал: «Злоумышленники активно используют в своих интересах актуальную повестку, в том числе новости о появлении на рынке ожидаемых новинок. Мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие ресурсы для продажи гаджетов, а также разрабатывают сценарии взаимодействия с потенциальной жертвой таким образом, чтобы украсть ее персональные данные и деньги. Например, киберпреступники могут убедить пользователя оформить предзаказ нового смартфона и внести за это оплату».

Ранее команда BI.Zone Brand Protection сообщала о потенциально мошеннических ресурсах, появление которых связано с презентацией серии iPhone 17. В доменной зоне .ru за сентябрь 2025 г. обнаружено 93 домена, содержащих слово “iPhone”. Это почти на 40% больше, чем сайтов с упоминанием Xiaomi: за тот же период специалисты выявили 68 таких адресов.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо сохранять бдительность и приобретать устройства только на официальных площадках. Следует также проверять названия сайтов: фишинговые адреса часто имитируют оригинальные домены. Кроме того, нужно обращать внимание на предупреждения браузера о безопасности сайта.

Чтобы противодействовать нелегитимному использованию бренда на мошеннических сайтах, компании применяют специализированные решения, например, BI.Zone Brand Protection. Эта платформа класса digital risk protection позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также искать случаи нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще