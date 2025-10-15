CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Количество просмотров Rutube из-за рубежа с начала 2025 г. достигло почти 2 миллиардов

Количество просмотров Rutube из-за рубежа в период с января по конец сентября 2025 г. превысило 1,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра видеохостинга. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Лидерами по просмотрам стали зрители Rutube из таких стран, как Казахстан (371,9 млн), США (235,3 млн), Белоруссия (214 млн). Также в пятерку вошли Германия (108,6 млн) и Нидерланды (108,4 млн).

«Сегодня Rutube стремительно развивается. Ежемесячно видео на площадке смотрят около 80 млн человек в России. Команда менеджеров, разработчиков и креаторов старается сделать продукт, который был бы удобен как авторам, так и зрителям, в том числе и за пределами нашей страны. Мы видим результаты уже сегодня — зарубежная аудитория увеличивается с каждым месяцем», — отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Чаще всего из-за рубежа смотрят UGC-контент, в том числе среди самых популярных лайфстайл-видео. Зрителей из других стран интересуют в том числесериалы и фильмы, а также развлекательные видео и новости. Самым просматриваемым роликом в 2025 г. стало видео «60 лет Джонни Деппу. Самый яркие роли» на канале «Кинокритик против!».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще