«МТС AdTech» удвоила рекламный охват онлайн-кинотеатра Kion

«МТС AdTech» и Kion объявили об интеграции рекламных форматов в digital‑контент на всех поверхностях онлайн-кинотеатра Kion и расширении аудитории VOD-сервиса за счет неавторизованного доступа к контенту. Таким образом, рекламодатели получили возможность размещать рекламу сразу в трех средах: к Smart TV и мобильным приложениям на iOS и Android добавилась веб‑версия с поддержкой AVOD. Рекламный охват онлайн-кинотеатра в октябре вырос более чем вдвое.

MTS Ads Premium Video (входит в «МТС AdTech») является селлером рекламных возможностей онлайн-кинотеатра Kion и предлагает рекламодателям размещение рекламы в качественном лицензионном контенте AVOD для авторизованных и неавторизованных пользователей, вне подписки. Среди самых популярных форматов pre-roll, mid-roll, post-roll, а также спецпроекты.

Благодаря технологиям ИИ и Big Data обеспечены таргетинг, обученный на агрегированных обезличенных данных МТС и партнеров, а также максимально нативная интеграция и комфортный просмотр коротких рекламных роликов (от 15 до 60 секунд). Пользователи без подписки и регистрации получили возможность смотреть бесплатно более 1,5 тыс. фильмов и сериалов, включая все первые серии оригинальных тайтлов площадки (с учетом возрастных ограничений).

В рамках запуска рекламных кампаний гарантирована поддержка всех основных решений аудита интернет‑рекламы, включая технологии для анализа и оптимизации кампаний и трафика. MTS Ads Premium Video в свою очередь обеспечивает частотный контроль, сценарии и ротацию показов, поддержку трекинг-пикселей и верификацию видимости.

«Рост AVOD-трафика онлайн-кинотеатра Kion позволяет рекламодателям выстроить максимально качественную и эффективную коммуникацию с аудиторией. В VOD-модели потребление контента всегда происходит не в фоновом режиме, а при максимальной включенности. Это же распространяется и на просмотр рекламы, что гарантирует высокие досмотры и запоминаемость видеоролика и бренда. Также стоит отметить — что немаловажно в настоящее время — гарантию brand safety, поскольку каталог кинотеатра не содержит политических программ или иного контента, связанного с негативными коннотациями. Если говорить про Smart TV-среду, то там также обеспечивается 100% viewability, поскольку просмотр рекламы осуществляется в полноэкранном режиме по умолчанию и отсутствует фрод. Такие метрики эффективности как запоминаемость рекламы рост знания, намерения покупки, являющиеся следствием высокого качества контакта, можно измерить при помощи Brand Lift или Sales lift, проводимых экспертами площадки. Также можно повысить вовлеченность аудитории в рекламную коммуникацию при помощи нестандартных и спецпроектных механик», — отметила генеральный директор MTS Ads Premium Video Александра Стрелкова.

«AVOD становится фокусным продуктом Kion: мы делаем ставку на качественный трафик и монетизацию. Рекламные возможности Kion активно развиваются вслед за расширением каталога тайтлов и партнерства с производителями Smart TV, что позволяет быстро масштабировать охват и инвентарь для брендов. Уже в сентябре-октябре трафик увеличился вдвое: основной вклад вносит подключение AVOD на сайте и запуск неавторизованной зоны. В ближайшие месяцы планируется запуск рекламы на IPTV, а также — дальнейшие инвестиции в контент и рекламные технологии», – отметил коммерческий директор Kion Павел Суховаров.

