Подписка на эффективность: 40% компаний планируют переход на SaaS-сервисы, но переживают за безопасность

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование среди руководителей российских компаний, чтобы выяснить, насколько активно бизнес использует подписные (SaaS) сервисы для управления и автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Результаты показывают: интерес к облачным решениям растет, но массового перехода пока не произошло — компании опасаются за сохранность данных и с осторожностью подходят к цифровизации.

Пока не массово, но вектор задан

Полностью перешли на SaaS всего 2% компаний — у них большинство ключевых бизнес-процессов уже работает через подписные сервисы. Еще 31% используют такие решения частично — чаще всего в HR, CRM и документообороте.

Самая большая группа респондентов (40%) пока лишь планируют внедрение SaaS, а 27% признались, что не используют и не собираются внедрять подписные сервисы в ближайшее время.

HR и обучение — новые драйверы роста подписных сервисов

Среди направлений, где уже применяются подписные решения (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов), лидирует электронный документооборот (83%) — бизнес активно уходит от бумажных процессов. На втором месте — управление персоналом, включая рекрутинг, HR-tech и T&D (44%).

Что касается развития сотрудников, 26% компаний уже используют LMS по подписке как дополнение к классическому обучению, а 18% сделали это основным инструментом развития сотрудников. Еще 25% планируют подключить такие системы в ближайшее время.

Главный барьер — безопасность данных

Несмотря на растущий интерес, бизнес по-прежнему осторожен: 36% компаний называют опасения за сохранность данных главным препятствием для внедрения SaaS и использование сервисов по подписке.

Далее следуют низкая вовлеченность сотрудников и руководителей (28%), сложности интеграции с текущими системами (16%), высокая стоимость долгосрочных подписок (11%) и зависимость от поставщика (9%).

«Рынок подписных решений в России развивается, но доверие к нему формируется постепенно. Для многих компаний SaaS — это не просто смена инструмента, а изменение подхода к управлению: от владения к пользованию, от жестких систем к гибким платформам. Именно это требует времени и внутренней готовности. И логично, что в первую очередь бизнес применяет такие сервисы для документооборота и управления персоналом — именно здесь компании видят быстрый эффект от цифровизации: ускорение процессов, рост продуктивности и прозрачность результатов», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 855 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.