CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения
|

Подписка на эффективность: 40% компаний планируют переход на SaaS-сервисы, но переживают за безопасность

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование среди руководителей российских компаний, чтобы выяснить, насколько активно бизнес использует подписные (SaaS) сервисы для управления и автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Результаты показывают: интерес к облачным решениям растет, но массового перехода пока не произошло — компании опасаются за сохранность данных и с осторожностью подходят к цифровизации.

Пока не массово, но вектор задан

Полностью перешли на SaaS всего 2% компаний — у них большинство ключевых бизнес-процессов уже работает через подписные сервисы. Еще 31% используют такие решения частично — чаще всего в HR, CRM и документообороте.

Самая большая группа респондентов (40%) пока лишь планируют внедрение SaaS, а 27% признались, что не используют и не собираются внедрять подписные сервисы в ближайшее время.

HR и обучение — новые драйверы роста подписных сервисов

Среди направлений, где уже применяются подписные решения (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов), лидирует электронный документооборот (83%) — бизнес активно уходит от бумажных процессов. На втором месте — управление персоналом, включая рекрутинг, HR-tech и T&D (44%).

Что касается развития сотрудников, 26% компаний уже используют LMS по подписке как дополнение к классическому обучению, а 18% сделали это основным инструментом развития сотрудников. Еще 25% планируют подключить такие системы в ближайшее время.

Главный барьербезопасность данных

Несмотря на растущий интерес, бизнес по-прежнему осторожен: 36% компаний называют опасения за сохранность данных главным препятствием для внедрения SaaS и использование сервисов по подписке.

Далее следуют низкая вовлеченность сотрудников и руководителей (28%), сложности интеграции с текущими системами (16%), высокая стоимость долгосрочных подписок (11%) и зависимость от поставщика (9%).

«Рынок подписных решений в России развивается, но доверие к нему формируется постепенно. Для многих компаний SaaS — это не просто смена инструмента, а изменение подхода к управлению: от владения к пользованию, от жестких систем к гибким платформам. Именно это требует времени и внутренней готовности. И логично, что в первую очередь бизнес применяет такие сервисы для документооборота и управления персоналом — именно здесь компании видят быстрый эффект от цифровизации: ускорение процессов, рост продуктивности и прозрачность результатов», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 855 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще