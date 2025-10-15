CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Краснодарском крае прокачали связь на родине «няни Оксаны»

Дополнительные объекты связи с поддержкой 4G появились в населенных пунктах Северского района Краснодарского края. Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно проживает более 430 тыс. человек. Среди населенных пунктов района — родина актрисы Олеси Иванченко, сыгравшей главную роль в российском комедийном сериале «Няня Оксана». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

К октябрю 2025 г. инженеры оператора запустили базовые станции в поселках Октябрьском, Ильском, Черноморском, Афипском, станицах Северской, Смоленской, Новодмитриевской. Ранее подобная телеком-инфраструктура появилась и в станице Калужской. Объекты связи работают в нескольких диапазонах частот: средние обеспечивают скорость интернета до 100 Мбит/с, а низкие отвечают за покрытие, в том числе внутри зданий.

«При планировании технических работ мы ориентируемся на потребности клиентов. Спрос на мобильный интернет в Северском районе растет. В сентябре этого года гости и жители района прокачали на 10% дата-трафика больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

После проведенных работ жители могут звонить с помощью технологии VoLTE, скачивать и загружать тяжелые файлы, оплачивать счета, пользоваться мессенджерами, а также смотреть сериал с участием землячки.

С начала 2025 г. абоненты Северского района скачали около 3,3 ТБ данных — объем, сопоставимый с просмотром почти 7000 серий комедийного сериала «Няня Оксана». Согласно big data «МегаФона», около 45% всего трафика района приходится на видеоконтент.

