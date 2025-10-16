Группа компаний «Б1» представила платформу для цифровизации производственных систем предприятий «Б1 Рост»

Группа компаний «Б1 »объявляет о создании новой ИТ-платформы «Б1 Рост», предназначенной для комплексной цифровизации производственных систем предприятия. Продукт обеспечивает поддержку стандартных процессов и содержит инструменты для автоматизации и упрощения регулярных операций, включая уход за оборудованием, его настройку, выявление дефектов и план-факт анализ КПЭ, что помогает компаниям достигать операционного превосходства и устойчивого роста эффективности. Об этом CNews сообщили представители «Б1».

«Б1 Рост» ориентирована на потребности предприятий, которые сталкиваются с нестабильностью производственных процессов, разрозненностью данных, низкой скоростью принятия решений, а также отсутствием системного подхода к улучшениям и тиражированию успешных практик.

Построенная на основе собственной методологии «Б1» платформа поддерживает философию бережливого производства, процессы непрерывных улучшений, практики Total Productive Maintenance (TPM) и стандартизированной работы, совместима с методологией IWS и многими производственными системами.

«Б1 Рост» содержит инструменты для поддержки процессов автономного и профессионального обслуживания оборудования, управления рисками безопасности и экологии, рисками качества, управления изменениями и позволят задать производственную структуру компании, организовать автоматизированный сбор данных, расчет, мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности, привязанных к структуре компании и организовать работу персона в соответствии с процессами и стандартами.

Платформа создает единое информационное пространство для организации работы по всем направлениям, критичным для обеспечения эффективности производства. Благодаря цифровизации процессов и объединению потоков данных система позволяет отслеживать операционную деятельность производства, осуществлять контроль за выполнением производственных показателей и обнаруживать отклонения, проводить анализ и формировать задачи для устранения выявленных проблем, отслеживать эффекты и обеспечивать системную реализацию мероприятий для достижения и роста КПЭ.

Внедрение инструмента от «Б1 »предполагает прохождение предприятия через три стадии цифровой зрелости процессов производственной системы: становление производственной системы, базовая цифровизация процессов и последующая оптимизация с помощью накопленных в «Б1 Рост» данных, к которым применяются математические методы и современные возможности искусственного интеллекта, в том числе генеративный ИИ и ИИ-агенты.

«Обеспечение эффективности производства нуждается не просто в цифровизации, а в системном подходе, который объединяет людей, процессы и технологии. Опыт проектов Б1 показывает, что такой подход существенно улучшает производственную эффективность предприятий, например, посредством сокращения количества остановок до 56%, расходов материалов до 24%, снижения количества инцидентов по качеству до 70%, а также повышения общей эффективности оборудования до 8 п.п. «Б1 Рост» — ИТ-платформа, расширяющая возможности производственных систем предприятия, что обеспечивает поддержку приживаемости внедренных изменений и предоставляет надежные операционные данные для принятия управленческих решений», — сказал Дмитрий Ковалев, партнер, группа компаний «Б1».

«Применение инструментов цифровизации позволяет сократить трудозатраты на администрирование самой производственной системы, такие как сбор данных и подготовка к сменным или суточным совещаниям. Это дает дополнительно до 10-15% времени в течение дня, которое может быть использовано для выполнения полезных операций на производстве. Кроме того, наличие единой базы по стандартам и составу чек-листов, а также сквозного перечня плановых мероприятий и их эффектов позволяет более успешно решать задачи производства работникам с неоднородной подготовкой и в целом повышает исполнительскую дисциплину. Происходит рост эффектов внедрения производственной системы до 1,5 раз», — сказал Олег Мангутов, партнер практики технологического консалтинга, группа компаний Б1.

Платформа подходит для производственных предприятий всех размеров. Продукт предназначен для руководителей высшего звена (CEO, CFO, COO), директоров по производству, ТОиР, качеству, главных инженеров и других ключевых фигур, организующих стабильную и эффективную работу производственных процессов. ПО «Б1 Рост» находится в едином реестре российских программ для ЭВМ (запись №29591 от 18.09.2025).