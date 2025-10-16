CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Мегамаркет»: от кофе до ноутбуков – россияне выбирают быструю доставку в день заказа

За девять месяцев 2025 г. объем экспресс-доставок «день-в-день» вырос в 16 раз. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Экспресс-доставка: потребительские привычки изменились

Если еще недавно быстрая доставка ассоциировалась в первую очередь с товарами повседневного спроса, а именно с продуктами питания и бытовой химией, однако сегодня россияне все чаще используют ее для покупок техники и электроники — от кухонных гаджетов до ноутбуков и телевизоров. По словам представителей компании «Мегамаркет», экспресс-доставка «день-в-день» становится новым стандартом онлайн-шопинга: покупатели больше не готовы ждать несколько суток, даже если речь идет о дорогостоящих категориях.

«Экспресс-доставка превращается из опции в норму. Клиенты хотят получать все — от смартфона до набора инструментов — в тот же день, когда оформили заказ», – отметил Евгений Малышев, директор направления развития логистических решений в «Мегамаркете».

Именно экспресс-доставка «день-в-день» показывает сейчас самую высокую динамику: за январь–сентябрь 2025 г. количество заказов выросло в 16 раз, а оборот увеличился в восемь раз. Пик активности пользователей приходился на вечерние часы — с 17:00 до 22:00, когда россияне совершали покупки после работы. Средний чек при этом демонстрировал сезонные колебания: повышался в феврале–марте, в преддверии праздничных дат, и в конце лета — на фоне подготовки к новому учебному году.

Доставка «по клику»: популярность функции растет

Доставка «по клику» также продолжает укреплять позиции. Ее доля в общем объеме заказов выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 36,4%.

В штучном эквиваленте в топе доставки «по клику» за январь-сентябрь 2025 г. — продукты питания: масло подсолнечное, кофе и консервированный тунец. Неожиданно высокий спрос также показали товары из категорий «Электроника» и «Строительство и ремонт», а именно сим-карты и наборы инструментов. Больше всего оформленных заказов с доставкой «по клику» приходится на обеденное время — с 13:00 до 16:00 и с утра в промежуток с 7:00 до 9:00 часов, когда пользователи планируют покупки на день вперед.

Аудитория и география онлайн-доставки

Гендерное распределение аудитории остается стабильным: женщины совершают около 60% заказов, мужчины — 40%. При этом мужчины чаще приобретают технику и электронику, тогда как женщины активнее заказывают товары повседневного спроса. Основную часть аудитории составляют пользователи в возрасте от 35 до 44 лет — это наиболее активная и лояльная категория покупателей.

Лидером по количеству онлайн-доставок остается Москва: жители столицы активно пользуются как экспресс-доставкой, так и доставкой «по клику». Следом идут Санкт-Петербург, Свердловская и Воронежская области. Распределение заказов показывает, что культура быстрой доставки выходит за пределы мегаполисов и активно распространяется на крупные региональные центры.

