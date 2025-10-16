МТС расширила возможности голосовых вызовов для жителей Приангарья с помощью ИИ-сервисов

МТС сообщила о расширении функциональности обычных голосовых вызовов для абонентов. Теперь пользователи могут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений в случаях, когда нет возможности поговорить с собеседником устно, а также записывать входящие и исходящие вызовы и получать их аудиозаписи и текстовые расшифровки. Использовать новую функциональность звонков жители Иркутской области могут при общении с абонентами всех операторов связи.

Ситуации, когда необходимо ответить на важный звонок, но вести голосовой разговор невозможно или неудобно, часто возникают во время деловых встреч или в транспорте. Теперь иркутские абоненты МТС могут использовать еще один способ общения, при котором входящий звонок мгновенно переводится в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат. Алгоритм работы сервиса «Звонок в чат» интуитивно понятен: отклонив входящий вызов, пользователь получает push-уведомление от приложения «Мой МТС» для перехода в диалоговый чат со звонящим, соединение с которым берет на себя голосовой помощник. В чате появляются варианты ответов, контекстно подстраивающиеся под ход беседы. Пользователю остается выбрать подходящую реплику, которая будет немедленно озвучена собеседнику или напечатать ответ самостоятельно.

Кроме того, любой входящий и исходящий голосовой вызов теперь можно сохранить в формате аудиозаписи или текстовой расшифровки. Согласно опросу, проведенному МТС, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора, чтобы не забыть важную информацию. Сервис «Интеллектуальная запись разговора» позволяет не отвлекаться на написание заметок во время звонка и возвращаться к деталям беседы в любой момент. Все разговоры сохраняются автоматически в приложении «Мой МТС», а ненужные записи пользователь может самостоятельно удалить в приложении в разделе «Звонки». Функция работает на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов.

«Комфортное использование наших сервисов — одна из наших ключевых задач. Поэтому мы совершенствуем существующие и внедряем новые технологичные функции. Сейчас мы решили дать возможность сохранять аудиозаписи разговоров, чтобы можно было переслушать их позже. А если звонок неуместен (с такой ситуацией знакомы 45% пользователей), его теперь можно перевести в чат с умным помощником. Цифровой помощник сам договорится о доставке или извинится, что вы не можете подойти. Думаю, новая разработка на основе ИИ придется иркутянам по душе»», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

По данным исследования МТС, 63% абонентов предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% абонентов записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чаще мужчин делают заметки — среди них 66% предпочитают записывать детали, а среди мужчин таких 57%. Также исследование показало, что россияне не только записывают важные детали беседы, но и описывают свои чувства и переживания. Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).