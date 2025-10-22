CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» увеличил скорость интернета в Гудермесе

«МегаФон» провел новый этап модернизации сети в крупном городе Чечни. В результате абоненты получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Улучшения затронули как центр города с плотной жилой застройкой, так и окраины. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» провели комплексное обновление и перераспределение радиочастотных ресурсов сети в городе, что позволило увеличить пропускную способность базовых станций. Специалистам удалось добиться более стабильного соединения, увеличить скорость загрузки данных на 10% и повысить качество голосовой связи.

Благодаря модернизации жители и гости Гудермеса даже в отдаленных микрорайонах могут смотреть видео в формате , стримить в Сети, пользоваться всеми необходимыми веб-ресурсами. Скорость интернета повысилась не только в зоне жилой застройки, но и рядом с культурными объектами, например, в парке аттракционов и в Музее имени Героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

«Заметное повышение скорости и надежности связи отразилось на более чем 65 тысячах жителей. Гудермес — один из крупнейших городов региона с большим туристическим потенциалом. Современная цифровая инфраструктура здесь напрямую повышает качество жизни. Мы продолжаем работы не только в больших агломерациях, но и в малых аулах и селах, независимо от географических особенностей и плотности населения», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Гудермес – еще и важный транспортный узел на Северном Кавказе. В городе расположены железнодорожные линии, ведущие в несколько регионов Юга России, а также здесь проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ».

