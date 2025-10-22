CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Продавцы «Яндекс Маркета» получили доступ к обновленному личному кабинету с ИИ-ассистентом

«Яндекс Маркет» обновил личный кабинет продавцов и добавил в него «Маркет AI» – чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта, который помогает продавцам с рутинными задачами. Бета-версия «Маркет AI» уже умеет отвечать на вопросы про маркетплейс и анализировать продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Все ответы ассистента можно оценить, и реакция партнеров будет сразу учтена в его переобучении. Если «Маркет AI» сделает вывод, что для решения задачи нужен сотрудник поддержки, он предложит позвать его.

Так, например, ассистент подскажет, какой список документов понадобится для получения отметки «Оригинал» или как заказать пропуск на склад. Для этого ассистент найдет ответы в Справке. А при анализе продаж он расскажет, как они шли за последний месяц, сравнит динамику с прошлым периодом, поделится выручкой по категориям или брендам, а также подготовит прогноз.

Значок ассистента появился в меню обновленного личного кабинета продавца рядом с поиском, с помощью которого стало проще найти любую нужную страницу в один клик. Кроме того, похожие рабочие задачи теперь объединены в общие разделы и размещены в панели сверху. Например, в разделе «Общение» – поддержка, претензии, чаты с покупателями, новости и диалог с персональным менеджером, если продавец пользуется такой услугой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры

Мошенники воруют персональные данные россиян, рассылая письма с поддельными призами от маркетплейсов

Рынку инженерного ПО предсказали бурный рост до 66 миллиардов рублей

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще