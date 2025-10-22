CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Рег.ру» запускает линейку онлайн-сервисов для продавцов на маркетплейсах

Российская компания «Рег.ру» создала специализированную серию продуктов для предпринимателей, работающих или планирующих выйти на маркетплейсы. Новые решения призваны систематизировать процесс запуска и масштабирования онлайн-бизнеса на торговых площадках. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Продуктовая линейка Рег.решений для селлеров включает в себя три ключевых пакета услуг — «Быстрый старт на маркетплейсах», «Начинающий селлер» и «Продуктивный селлер», а также образовательный бизнес-тренажер в формате чат-бота. Решения отличаются по стадиям развития бизнеса: от выбора ниши и поиска поставщиков до аналитики, автоматизации процессов и диверсификации каналов продаж.

Обучение в бизнес-тренажере построено на реальных кейсах и охватывает ключевые особенности вывода бизнеса на маркетплейсы. Участники получат доступ к видео с действующими успешными селлерами, изучат материалы по юнит-экономике, настройке личного кабинета, поиску товарной ниши и другим темам.

С запуском новых сервисов для маркетплейсов «Рег.ру» закрывает ключевые боли продавцов: помогая новичкам избежать ошибок на старте, а опытным бизнесам — эффективнее масштабироваться, в том числе за счет запуска собственных онлайн-магазинов.

«Основная проблема селлеров — отсутствие чистой прибыли. При медианной месячной выручке 53 тысячи рублей бизнес часто работает в ноль или даже в минус. Причина — непонимание специфики работы на маркетплейсах. Рег.решения помогут упростить этот процесс и оценить, подходит ли формат онлайн-торговли предпринимателю, прежде чем вкладываться в полноценный запуск», — отметил Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения».

«Рег.решения» объединяют продукты и услуги, которые эксперты подобрали под конкретные задачи малого бизнеса. С помощью «Рег.решений» можно самостоятельно запустить сайт, настроить продвижение и решить другие цифровые задачи, не обращаясь к подрядчикам.

Сервис является собственной разработкой компании «Рег.ру». На платформе доступно более 140 решений для разных отраслей и стадий развития бизнеса, свыше 20 встроенных партнерских сервисов, 55 экспертных материалов по частым запросам и несколько интенсивов по обучению предпринимателей.

