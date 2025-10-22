«ВкусВилл» запустил «Галу» — корпоративную цифровую платформу с ИИ-секретарем, каталогом бизнес-процессов и базой знаний

«ВкусВилл» внедряет цифровизацию и в инструменты для сотрудников. Таким инструментом стала «Гала» – цифровая платформа с базой знаний, каталогом бизнес-процессов и опциями с искусственным интеллектом: секретарем-транскрибатором и чатом. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилл».

В команде «ВкусВилла» – 27 тыс. человек: это офис, розница, распределительные центры и горячая линия. Для оптимизации их работы «ВкусВилл» запустил «Галу» — внутреннюю цифровую платформу «ВкусВилла» с полезными сервисами для сотрудников.

«Платформа "Гала" была разработана всего за несколько месяцев. Ее главная цель – сделать информацию доступной для коллег, но безопасно во внутреннем контуре. Цифры впечатляют: только Секретарь-транскрибатор автоматически обрабатывает до шести тыс. мин записей ежемесячно. Это 100 ч встреч, которые превращаются в удобный текст без ручной работы. И это лишь один из сервисов платформы "Гала"», – сказала Маргарита Киселева, старший продуктовый менеджер управления цифровизации во «ВкусВилле».

База знаний

База знаний — сервис с встроенным ИИ-чатом для поиска материалов внутри компании, позволяющий найти необходимую информацию за секунды. У каждой команды свое пространство: горячая линия, обучение, исследования и другие. В них собраны материалы и необходимые ссылки, которые доступны любому сотруднику.

Здесь же можно создать собственную статью о любом процессе от своей команды.

Запрос можно сделать через поиск или с помощью чата с искусственным интеллектом, работающего на основе знаний «ВкусВилла».

Чат с искусственным интеллектом

Сервис позволяет упростить доступ к важной информации, поделиться ей с другими отделами, снизить поток повторяющихся запросов и сэкономить время коллег.

Каталог бизнес-процессов — наглядные схемы рабочих процессов команд вместо длинных регламентов

Цель – сделать все бизнес-процессы компании прозрачными. Здесь собраны наглядные схемы процессов в командах, которые помогут изучить шаги, участников и взаимосвязи. Схемы помогут понять, где можно оптимизировать процесс, или взять лучшие практики из похожих процессов.

В каждой карте есть дата загрузки и почта ответственного, к которому можно обратиться в случае вопросов. А любой схемой можно поделиться с коллегами через специальную кнопку. К схемам прилагается гайд по работе с ними.

Особенно полезным этот сервис будет для новичков – он поможет быстрее адаптироваться в компании.

Секретарь-транскрибатор

Инструмент поможет сохранить важные детали встречи и зафиксировать итоги.

Всего за несколько минут секретарь на базе ИИ переделает видеозапись встречи в текст. Расшифровка через минуту придет на указанные корпоративные почты. В ней – саммари, а также полный протокол встречи со спикерами и временем. При этом информация остается конфиденциальной – доступ есть только у выбранного списка получателей

«Мы уже движемся в сторону того, чтобы сделать Базу знаний единым окном для поиска любой информации по компании», – Маргарита Киселева, старший продуктовый менеджер управления цифровизации во «ВкусВилле».

Команда управления цифровизации продолжает развивать платформу и существующие сервисы, а также разрабатывать новые решения – чтобы работа коллег стала удобнее, а инструменты приносили больше ценности.