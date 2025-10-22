CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wheelies расширяет платформу возможностями управления роботами-гуманоидами

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) расширила функционал своей платформы, добавив возможности управления гуманоидными роботами. Теперь пользователи могут подключать и координировать своих андроидов через единый интерфейс. Для проверки работы новой функции компания успешно протестировала управление роботом-гуманоидом Unitree G1. Испытания подтвердили совместимость платформы и стабильную работу всех ключевых возможностей, включая управление движениями, передачу видео и выполнение голосовых сценариев. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Гуманоидные роботы — это человекоподобные машины, предназначенные для работы в привычной для человека среде: они способны выполнять сервисные задачи, взаимодействовать с пользователями и помогать в обучении, логистике или демонстрации технологий. В отличие от промышленных манипуляторов, гуманоиды ориентированы на динамичные и непредсказуемые сценарии, где требуется адаптивность и безопасное взаимодействие.

Для подключения гуманоида с помощью платформы WHeelies требуется LTE-модем и фронтальная камера, обеспечивающая видеопоток для оператора. Платформа позволяет управлять движениями, направлением взгляда и речевыми командами. Роботы смогут вести диалог с человеком и выполнять голосовые сценарии благодаря локальной языковой модели fish-speech, работающей без подключения к интернету, а также более продвинутой модели Qwen 3, подключаемой по API.

«Мы создаем экосистему, где оператор может работать с разными типами роботов — воздушными, наземными и антропоморфными — в одной системе управления. Гуманоидные роботы особенно интересны тем, что позволяют переносить автоматизацию в человеческие пространства: выставки, склады, сервисные зоны. Это не просто демонстрация технологий, а новый шаг к универсальной роботизированной инфраструктуре», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

