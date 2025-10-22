CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет E-commerce Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Wildberries представила «Фоторедактор 3.0» с генерацией карточки товара с нуля

Wildberries выпустила крупное обновление «Фоторедактора» — сервиса для дизайна карточек товаров. Теперь в сервисе появился ИИ-инструмент «Сгенерировать композицию». С ним продавцы смогут генерировать привлекательный композиционный кадр для товара и тем самым создавать основу для своей карточки товара практически с нуля. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Нейросети научились глубоко анализировать актуальные тренды визуального контента, а также выявлять предпочтения пользователей по данной теме. Благодаря этому ИИ сможет предложить продавцам тот вариант композиции, который потенциально сможет стать более популярным и привлечь внимание большего количества покупателей. Чтобы воспользоваться ИИ-инструментом, достаточно просто загрузить фотографию с товаром на нейтральном фоне в сервис. Нейросеть буквально за одну минуту сгенерирует несколько вариантов композиции, учитывая форму, текстуру и ракурс товара, а также добавив подходящие визуальные детали к нему», — сказала Анастасия Сычева.

Обновленный фоторедактор будет доступен в режиме редактирования карточек товаров на портале продавцов Wildberries. В фоторедакторе уже представлен такие инструменты для создания дизайна карточек товара, как редактирование изображения и улучшение его качества, создание фотоколлажей, удаление объектов или фона.

На первом этапе тестирования инструмент доступен продавцам из Белоруссии, которые подписаны на «Джем». В дальнейшем подключить новую функцию смогут подписчики «Джема» из всех стран присутствия Wildberries.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры

Мошенники воруют персональные данные россиян, рассылая письма с поддельными призами от маркетплейсов

Рынку инженерного ПО предсказали бурный рост до 66 миллиардов рублей

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще